Olimpija ob 20.00 proti finskim prvakom

Maribor zvečer čaka gostovanje na kultnem Ibroxu

9. avgust 2018 ob 16:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Olimpije bodo drevi ob 20.00 igrali prvo tekmo 3. kroga kvalifikacij za Evropsko ligo. Tekmec bo finski prvak HJK Helsinki.

Zmaga brez prejetega zadetka, to bi bil najboljši scenarij. Trener Aleksandar Linta ocenjuje, da so serijski finski državni prvaki trd nasprotnik, ki se ponaša predvsem s kolektivno igro in disciplino. Olimpija ima določene taktične zamisli za takšnega nasprotnika.

V Stožicah bo glavni sodnik Francoz Benoit Millot.

Povratna tekma bo naslednji četrtek.

Maribor v boju za nastop v skupinskem delu Evropske lige zvečer čaka gostovanje na Ibroxu. Dvoboj z Rangersi se bo začel ob 20.45.

EVROPSKA LIGA, 3. predkrog, prva tekma, danes ob 20.00:

OLIMPIJA - HJK HELSINKI



Verjetni postavi:

Olimpija: Ivačič, Bagnack, Ilić, Zarifović, Štiglec, Tomić, Savić, Kapun, Suljić, Črnic, Kronaveter.

HJK Helsinki: Rudakov, Rafinha, Obilor, Patronen, Sumusalo, Annan, Riski, Dahlström, Yghoubi, Mensah, Klauss.



Sodnik: Benoit Millot (Francija)

Danes ob 20.45:

RANGERS - MARIBOR



Verjetni postavi:

Rangers: McGregor, Tavernier, Katić, Goldson, Flanagan, Arfield, McCrorie, Coulibaly, Murphy, Windass, Morelos.

Maribor: Handanović, Klinar, Ivković, Šuler, Viler, Hotić, Vrhovec, Dervišević, Bajde, Tavares, Zahović.



Sodnik: Roi Reinshreiber (Izrael)

T. O.