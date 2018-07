Poudarki Ob 14.00 žreb za Maribor, Domžale in Rudar

Filip Valenčič proti Olimpiji? Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 11 glasov Ocenite to novico! Če Olimpija uresniči pričakovanja in končno začne dosegati gole ter izloči Crusaders, se ji nato obeta pot v Belorusijo oz. Finsko. Foto: BoBo Maribor je s koeficientom 22,500 nosilec tudi v 3. predkrogu, kjer je uvrščen v 3. boben. Možni nasprotniki so Luzern in boljši iz parov Djurgarden - Mariupol, CSKA Sofija - Admira Wacker, Osijek - Rangers in Gornik Zabrze - Trenčin. Foto: www.alesfevzer.com Domžale in Rudar v 2. predkrogu čaka velik izziv. Prvi gostijo Ufo, za katero igra kapetan Slovenije Bojan Jokić. Drugi se bodo postavili po robu sloviti Steaui, ki sicer gradi na novih temeljih. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Olimpijo v primeru napredovanja čaka Borisov ali Helsinki

Slovenski kvartet bo dobil že nasprotnike za 3. predkrog EL-a

23. julij 2018 ob 07:47,

zadnji poseg: 23. julij 2018 ob 12:57

Nyon - MMC RTV SLO

Še preden bodo Domžale, Rudar Velenje, Maribor in Olimpija začele priprave na četrtkove prve tekme 2. predkroga Evropske lige, bodo že izvedeli, kdo bo njihov nasprotnik v 3. krogu kvalifikacij.

Na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) so opoldne izvedli žreb 3. predkroga Lige prvakov, kjer pa ni več slovenskega prvaka Olimpije. Zaradi izpada proti Qarabagu so se po novih pravilih Ljubljančani preselili v drugi razred evropskih tekmovanj, kjer je zaradi uspeha v 1. krogu kvalifikacij tudi trojica Maribor, Domžale in Rudar Velenje.

Prvaki proti poražencu med Belorusi in Finci

V Nyonu so ob 12.45 izžrebali pare 3. predkroga Evropske lige po tako imenovani poti prvakov, kjer so vključeni vsi iz Lige prvakov izpadli državni prvaki, torej tudi Olimpija. Če bodo zeleno-beli v 2. predkrogu potrdili vlogo favorita proti Crusaders, prvaku Severne Irske, jih nato čaka soočenje z na papirju močnejšim tekmecem. V primeru napredovanja prek severnoirskih križarjev se bodo slovenski prvaki pomerili s slabšim iz para Bate Borisov - HJK Helsinki (par 2. predkroga Lige prvakov). V dvoboju prvaka Belorusije in Finske je po slovesu ter dosežkih zadnjih let favorit Bate Borisov, tako da bi se s Helsinčani v Ljubljano lahko vrnil tudi nekdanji nogometaš Olimpije Filip Valenčič, ki je med letoma 2011 in 2015 za zmaje odigral 106 tekem in dosegel 16 golov ter prispeval 7 podaj.

Maribor nosilec, v primeru podviga tudi Domžale in Rudar

Za ob 14.00 je predviden žreb 3. predkroga Evropske lige, kjer bodo sodelovali preostali trije slovenski klubi. Žreb je razdeljen v pet bobnov. Ker se 2. krog kvalifikacij ne bo niti začel, bodo lahko nižerangirani klubi v primeru podviga prevzeli koeficient favorita.

Maribor, ki predtem igra s Čihuro iz Gruzije, je sam po sebi nosilec tudi 3. predkroga v 4. bobnu, medtem ko lahko Domžale s skalpom Ufe in Rudar z izločitvijo Steaue (FCSB) prevzameta vlogo nosilca za 3. predkrog v bobnu 3 oz. bobnu 5.

Morebitni nasprotniki Rudarja, če izloči FCSB (3. boben):

HIBERNIAN/ASTERAS TRIPOLIS

HAJDUK SPLIT/SLAVIA SOFIA

SIGMA OLOMOUC

ŽALGIRIS/VADUZ

BALZAN (MLT)/SLOVAN BRATISLAVA

Morebitni nasprotniki Maribora, če izloči Čihuro (4. boben):

DJURGARDEN/MARIUPOL

CSKA SOFIA/ADMIRA WACKER

OSIJEK/RANGERS

LUZERN

GÓRNIK ZABRZE/TRENČÍN

Morebitni nasprotniki Domžal, če izloči Ufo (5. boben):

JAGIELLONIA BIALYSTOK/RIO AVE

LASK/LILLESTROM

DINAMO BREST/ATROMITOS (GRČ)

BRONDBY

U. CRAIOVA

HONVÉD/PROGRES NIEDERKORN (LUKS)

EVROPSKA LIGA, 2. PREDKROG, prve tekme



Četrtek, 26. julija, ob 16.00:

UFA (RUS) – DOMŽALE



Ob 17.30:

RUDAR VELENJE – STEAUA (ROM)



Ob 18.00:

ČIKURA (GRU) – MARIBOR



Ob 20.00:

OLIMPIJA – CRUSADERS (S. IRS)



Povratne tekme bodo 2. avgusta.

3. PREDKROG, žreb

Pot prvakov (izpadli iz kvalifikacij Lige prvakov):

OLIMPIJA LJUBLJANA/CRUSADERS - poraženec BATE BORISOV (BLR)/HJK HELSINKI (FIN)

Tekme 3. predkroga Lige Evropa bodo odigrane 9. in 16. avgusta.

Toni Gruden