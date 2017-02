Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Henrik Mhitarjan je po četrt ure razblinil še zadnje upe St. Etienna. Foto: Reuters Sorodne novice Mevlja zatresel mrežo Sparte, Ibrahimović čaral na Old Traffordu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Evropska liga: St. Etienne - Manchester United 0:1

Berić v začetni postavi

22. februar 2017 ob 18:00,

zadnji poseg: 22. februar 2017 ob 18:17

St. Etienne - MMC RTV SLO

Na povratni tekmi šestnajstine finala Evropske lige se merita St. Etienne in Manchester United. Pri gostiteljih je srečanje začel Robert Berić.

Prejšnji četrtek na Old Traffordu so rdeči vragi zmagali s 3:0, vse tri zadetke je dosegel Zlatan Ibrahimović. Francozi so bili zelo nevarni, zapravili so nekaj lepih priložnosti, tudi obe odločitvi o obeh najstrožjih kaznih sta bili sporni.

Jose Mourinho začenja z Zlatanom Ibrahimovićem in Paulom Pogbajem, Wayne Rooney pa sploh ni v kadru rdečih vragov zaradi poškodbe tetive.

Šestnajstina finala, povratne tekme, danes ob 18.00:

ST. ETIENNE - MAN. UNITED 0:1 (-:-) 0:3

Mhitarjan 16.

St. Etienne: Ruffier, Malcuit, Theophile-Catherine, Perrin, F. Pogba, Veretout, Pajot, Hamouma, Saivet, Monnet-Paquet, Berić.

Man. United: Romero, Young, Bailly, Smalling, Blind, Fellaini, Carrick, P. Pogba, Mata, Ibrahimović, Mhitarjan.

Sodnik: Deniz Aytekin (Nemčija)



FENERBAHČE - KRASNODAR 0:1



SCHALKE - PAOK 3:0

Četrtek ob 17.00:

OSMANLISPOR - OLYMPIACOS 0:0

Ob 19.00:

AJAX - LEGIA VARŠAVA 0:0

APOEL - ATHLETIC BILBAO 2:3

ROMA - VILLARREAL 4:0

BEŠIKTAŠ - HAPOEL BER ŠEVA 3:1

Sodil bo Matej Jug.

ZENIT - ANDERLECHT 0:2

Četrtek ob 21.05:

FIORENTINA - BORUSSIA (M) 1:0



KÖBENHAVN - LUDOGOREC 2:1



GENK - ASTRA GIURGIU 2:2



LYON - AZ ALKMAAR 4:1



ŠAHTAR DONECK - CELTA VIGO 1:0

Sodil bo Slavko Vinčić.



SPARTA PRAGA - ROSTOV 0:4



TOTTENHAM - GENT 0:1

Izidi prvih tekem so v krepkem tisku.

A. G.