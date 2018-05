Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Sir Alex Ferguson se je izlizal iz najhujšega. Foto: EPA Dodaj v

Ferguson se je zbudil iz kome

Napovedi so optimistične

8. maj 2018 ob 14:32

London - MMC RTV SLO, STA

Slavni nogometni trener Alex Ferguson, ki so ga v soboto urgentno operirali zaradi možganske krvavitve, se je zbudil iz kome. Po poročanju angleških medijev že sedi in se pogovarja z družino.

Za zdaj pa še ni znano, ali bo možganska krvavitev pri 76-letnem nekdanjem trenerju Manchester Uniteda pustila trajne posledice.

"Napovedi so optimistične, toda do popolnega okrevanja bo dolga, počasna in naporna pot. Operacija je popolnoma uspela, a njegovo stanje zahteva popolno kontrolo, vsi moramo biti potrpežljivi. Najvažneje je, da se Ferguson zaveda, kaj se mu je zgodilo, in da se zaveda, kaj mora delati, da bo ozdravel," so sporočili iz bolnišnice.

Škot, ki je točno na današnji dan pred petimi leti oznanil, da odhaja v nogometni pokoj, je najuspešnejši britanski trener vseh časov. Z Manchester Unitedem, pri katerem je deloval kar 26 let, je osvojil 38 trofej, 13-krat je bil angleški, dvakrat pa tudi evropski prvak.

