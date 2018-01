Figo se bolj kot prašičje glave spomni plastenke kokakole

Poudarki Pogovor z nekdanjim portugalskim nogometnim asom, leta 2000 tudi dobitnikom zlate žoge Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Luis Figo je imel v otroštvu in mladosti kar nekaj vzornikov. Zgledoval se je po rojakih Paulu Futreju in Fernandu Chalani ter Diegu Armandu Maradoni, Zicu in Marcu van Bastnu. Foto: MMC RTV SLO/M. R. Figo je za Barcelono igral med letoma 1995 in 2000, za Real Madrid pa med letoma 2000 in 2005. Foto: EPA VIDEO Kdo bi bil boljši v futsa... VIDEO Figo: Zahović je slovensk... VIDEO Začel se je največji špor... Dodaj v

Drugi dan evropskega prvenstva v dvoranskem nogometu v Stožicah so se predstavili tudi Portugalci, že v torek pa je bil v dvorani njihov nogometni zvezdnik Luis Figo. Z njim sta se pogovarjala Luka Petrič in Irena Shyama Hlebš.

"Vreme je lepo. Pričakoval sem, da bo hladneje. Bil sem na kosilu s sodelavci z Uefe ter predsednikom in njegovo družino. Lepo je bilo. Veselim se prvenstva," je o prvih vtisih v Ljubljani povedal za Radio Slovenija (celoten pogovor lahko poslušate tukaj).

45-letni Figo je zdaj posebni svetovalec predsednika Aleksandra Čeferina na Evropski nogometni zvezi, bil pa je eden najboljših igralcev svoje generacije. Njegov prestop iz Barcelone v Real Madrid leta 2000 je bil izjemno odmeven. Ne le zaradi rekordne odškodnine - 60 milijonov evrov, pač pa tudi zaradi gneva navijačev Barcelone, ki so Portugalcu to tudi pokazali, ko se je vrnil na Camp Nou.



Ste dobitnik zlate žoge, bili ste tudi najdražji nogometaš na svetu, z vašim prestopom v Madrid se je začela doba galaktikov. Z izjemnimi nogometaši ste igrali, kateri pa je bil najboljši?

Težko je to reči. Precej lažje bi bilo po posameznih položajih, ampak če se moram odločiti, bi rekel Brazilec Ronaldo in Zidane.

Zakaj?

Ker je Zidane najbolje razigraval moštvo, Ronaldo pa je potem zabijal gole. To naredi razliko.

Tisti prizor s prašičjo glavo ob kotni zastavi, ko ste se kot igralec Reala drugič vrnili v Barcelono (23. novembra 2002), predstavlja enega najbolj markantnih trenutkov tega velikega rivalstva. Ga lahko za nas podoživite?

Ne vem, ne spomnim se prašičje glave, je pa ogromno različnih predmetov priletelo v mojo smer. Vem pa, da je blizu padla plastenka kokakole. Coca cola pa je bila takrat moj pokrovitelj, zato sem z veseljem vsem pokazal to plastenko (smeh).

Kako pa je zdaj v Barceloni? Se lahko tja vrnete?

Seveda. Nikakršnih težav nimam. Lahko grem kamor koli. Če moram. Če pa ne, pa ostanem doma (smeh).

Kako se je nogomet spremenil v zadnjih desetih letih, odkar ste končali kariero? Messi in Cristiano Ronaldo dosegata po 50 golov na sezono, to je zdaj nekaj normalnega, nekoč pa nekaj zunajserijskega. Sta onadva tako dobra ali se je igra tudi toliko spremenila?

Težko to ocenim. Nisem na igrišču. Ne vem, ali je lažje ali težje zdaj dosegati gole, sploh za nekoga, ki od daleč gleda in ni več na zelenici. Vsekakor sta izjemna igralca. Kadar koli bi igrala, bi zabijala gole. Razlika pa je v tem, da zdaj le dva igralca kandidirata za nazive najboljšega na svetu, ko sem pa sam igral, nas je bilo pa 15, 20. Na splošno pa težko ocenim, ali je zdaj več kakovostnih igralcev v nogometu. Gledam ga po televiziji in je slika precej drugačna, kot če bi bil na igrišču.

Še k nogometni politiki. Bili ste kandidat za predsednika Fife, pa odstopili od kandidature. Vas to še zanima? Bodisi pri Fifi bodisi pri Uefi – morda tudi kot naslednik predsednika Čeferina?

Nikoli nisem imel dolgoročnih načrtov. Življenje in nove priložnosti dojemam kot vlak – včasih vstopiš, včasih ne. Trenutno sem zadovoljen s tem, kar počnem. Razmišljam o sedanjosti – o tem letu, morda še naslednjem, ne pa predaleč naprej. Morda se bo kaj v prihodnosti zgodilo, da bom lahko konkretneje odgovoril na to vprašanje, trenutno pa ne morem.

Če sta s Čeferinom tesno povezana zdaj, ste v času nogometne kariere izmed Slovencev gotovo najbližje spoznali Zlatka Zahoviča, ki je vrsto let igral tudi na Portugalskem.

Zahovič je slovenska nogometna referenca, na Portugalskem je imel uspešno kariero. Dobro se ga spomnim in spomnim se njegovega nogometnega bogastva. Je moj prijatelj.



Zahovič je direktor enega večjih slovenskih klubov, pa vendarle je med manjšimi v Evropi. Kaj bi lahko storili, da bi se proračun klubov uravnovesil?

Menim, da je rešitev za manjše, skromnejše klube, ki težje konkurirajo večjim klubom, oblikovanje mlajših selekcij, mladih igralcev. V tem vidim rešitev, možnost, da se uravnovesijo finančni računi, in možnost, da se oblikujejo igralci in ekipa. To je ena izmed rešitev.



Ali je to, da Čeferin ni bil nikoli profesionalni igralec, prednost ali obratno?

To ni šibkost, mislim, da mora biti predsednik oseba, ki je poštena in odgovorna, da želi narediti kaj dobrega za razvoj nogometa, ki skrbi za nogomet, za tekme in ki promovira razvoj evropskega nogometa. To so lastnosti, ki jih oseba na tem mestu mora imeti, in je pomembneje od tega, da je nekdanji nogometaš.

Letos se na reprezentančnem področju začenja tudi nova liga, Liga narodov. Kje so njene prednosti v primerjavi z dozdajšnjimi praksami, kaj se bo z njo spremenilo v nogometu?

Gre za tekmovanje, ki se bo začelo po svetovnem prvenstvu. Mislim, da bo liga prinesla več tekmovalnosti in več zanimanja gledalcev za posamezne tekme. Videli bomo pomembna srečanja med ekipami z višjim Uefinim koeficientom in tekme med tistimi z nižjim koeficientom. In tudi reprezentance iz kakovostno najslabše skupine bodo imele priložnost nastopiti na evropskem prvenstvu. Zaradi teh prednosti mislim, da bo tekmovanje prineslo veliko navdušenja.

