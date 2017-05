Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Alexis Sanchez je moral slavje ob zadetku v 4. minuti nekoliko prestaviti in počakati na odločitev Anthonyja Taylorja po posvetovanju s stranskim sodnikom. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Finale FA-pokala: Arsenal - Chelsea 1:0

Chelsea v lovu na osmi, Arsenal na 13. pokalni naslov

27. maj 2017 ob 18:30

Wembley - MMC RTV SLO

Ob 18.30 se je na Wembleyju začel finale angleškega FA-pokala, v katerem igrata Arsenal in Chelsea. Varovanci Antonia Conteja lahko po državnem naslovu osvojijo dvojno krono.

Chelesa je bil letos razred zase v Premier ligi, modri s Stamford Bridgea so šestič v zgodovini postali angleški prvaki, danes lahko osmič osvojijo FA-pokal. Vendar bodo morali za pokalni naslov premagati varovance Arsena Wengerja, čigar prihodnost na klopi topničarjev je še vedno pod velikim vprašajem.

Wenger že nekaj časa ne uživa zaupanje navijačev, letošnje prvenstvo je sklenil na 5. mestu, kar pomeni, da se Arsenalu prvič po 20 letih ni uspelo uvrstiti v Ligo prvakov. Sezono si topničarji vsaj za silo lahko rešijo z FA-pokalom. To bi bil za klub s severnega Londona 13. pokalni naslov, sedmi pod Wengerjevim vodstvom.

Sanchez hitro povedel Arsenal v vodstvo

Topničarji so ekspresno povedli, za delirij navijačev s severnega Londona pa je poskrbel Alexis Sanchez, ki se je (z roko) dokopal do žoge, se znašel iz oči v oči z vratarjem Thibautom Courtoisem in ga rutinirano premagal z zunanjim delom desnice za 1:0. Arsenal je bil v uvodnih minutah boljši nasprotnik, varovanci Arsena Wengerja so močno pritisnili na zadnjo vrsto nasprotnika, v 19. minuti so celo dvakrat zatresli vratnico. Najprej je žogo v okvir vrat po predložku iz kota z glavo poslal Danny Welbeck, hip zatem iz neposredne bližine še Aaron Ramsey, ki ni pričakoval odboja od vratnice po Welbeckovem strelu.

Veliko težav za Chelsea

Chelsea nikakor ni uspel razviti želene igre, več ali manj se je moral osredotočati na obrambne naloge, po pol ure igre je Gary Cahill na golovi črti rešil dvojno vodstvo Arsenala, potem ko je po uspešno izvedenem protinapadu zapretil Welbeck. Le nekaj trenutkov pozneje je z roba kazenskega prostora s polvolejem Courtoiseve dlani pošteno ogrel Granit Xhaka. Šele v 39. minuti so si modri pripravili prvo pravo priložnost za zadetek, po lepem preigravanju Edena Hazarda je do strela prišel Pedro Rodriguez, a je meril previsoko. Tik pred odmorom je prosti strel z roba kazenskega strela zapravil še Marcos Alonso.

Finale FA-pokala, Wembley

Danes ob 18.30:

ARSENAL - CHELSEA 1:0 (1:0)

Sanchez 4.

Arsenal: Ospina, Holding, Mertesacker, Monreal, Bellerin, Ramsey, Xhaka, Oxlade-Chamberlain, Özil, Sanchez, Welbeck.

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Luiz, Cahill, Moses, Matić, Kante, Alonso, Pedro, Costa, Hazard.

Sodnik: Anthony Taylor

Mitja Lisjak