Finale FA-pokala: Chelsea - Manchester United (postavi)

Chelsea lovi osmi, United trinajsti pokalni naslov

19. maj 2018 ob 18:01

Wembley - MMC RTV SLO

Ob 18.15 se bo na Wembleyju v Londonu začel veliki finale letošnjega angleškega FA-pokala. Nasproti si stojita ekipi Chelseaja in Manchester Uniteda.

Omenjena kluba sta se že 14-krat pomerila v različnih fazah tega tekmovanja, prvič sta se med seboj udarila davnega leta 1908, ko so rdeči vragi slavili z 1:0. Nazadnje sta se v tem tekmovanju kluba pomerila 13. marca lani, ko je slavil Chelsea z golom N'Gola Kanteja (1:0). Modri s Stamford Bridgea so lani nato napredovali vse do finala, kjer pa jih je z 2:1 premagal mestni tekmec Arsenal.

Chelsea je na poti do letošnjega finala ugnal Norwich City, Newcastle United, Hull City, Leicester City in Southampton. Manchester United je premagal Derby County, Yeovil Town, Huddersfield Town, Brighton & Hove Albion in Tottenham.

Chelsea je do danes FA-pokal osvojil sedemkrat, nazadnje leta 2012, United se je zmage v finalu veselil 12-krat, nazadnje leta 2016. Rekorder po številu osvojenih pokalnih naslovov je Arsenal (13).

FA-pokal, finale

Danes ob 18.15:

CHELSEA - MANCHESTER UNITED

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Cahill, Rüdiger, Moses, Fabregas, Kante, Bakayoko, Alonso, Hazard, Giroud.

Man Utd: De Gea, Valencia, Smalling, Jones, Young, Herrera, Matić, Pogba, Lingard, Rashford, Sanchez.

Sodnik: Michael Oliver

M. L.