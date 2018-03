Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 24 glasov Ocenite to novico! Davide Astori je že v sezoni 2015/16 kot posojen nogometaš Cagliarija zaigral za Fiorentino, po koncu sezone je tudi uradno postal član vijoličastih. Za italijansko izbrano vrsto je nastopil 14-krat, enkrat se je vpisal med strelce. Foto: EPA Njegovo plačo bo klub nakazoval na račun partnerice, s katero ima dveletno hčerko. Gre za zares lepo gesto družine Della Valle. Giovanni Malago, predsednik Olimpijskega komiteja Italije (Coni) "Zbogom, kapetan" - navijači Fiorentine žalujejo za kapetanom Astorijem. Foto: EPA Sorodne novice V Vidmu tragična smrt kapetana Fiorentine

Fiorentina podaljšala pogodbo s tragično umrlim Astorijem

Plačo bodo nakazovali na račun nekdanje partnerice

6. marec 2018 ob 12:27

Firence,Rim - MMC RTV SLO

Pri Fiorentini so se odločili, da bodo podaljšali pogodbo z Davidejem Astorijem, ki je umrl v noči s sobote na nedeljo v hotelu v Vidmu, je sporočil Giovanni Malago.

Astori bi moral novo pogodbo s klubom iz Firenc podpisati ta ponedeljek. "Z novim dogovorom bi nogometno pot končal pri Fiorentini," je dejal solastnik kluba Andrea Della Valle.

V klubu so se odločili, da bodo pogodbo z Astorijem posmrtno podaljšali, je razkril predsednik italijanskega olimpijskega komiteja (Coni) Giovanni Malago. "Njegovo plačo bo klub nakazoval na račun partnerice, s katero ima dveletno hčerko," je še povedal Malago in dodal: "Gre za zares lepo gesto družine Della Valle."

Upokojili bodo njegov dres

Astori se je pred smrtjo dogovoril za novo štiriletno pogodbo, s katero bi na sezono zaslužil 1,29 milijona evrov. Pri Fiorentini niso želeli dajati komentarjev, od javnosti v teh težkih časih zahtevajo le "mir in spoštovanje". So se pa medtem odločili, da bodo upokojili Astorijev dres s številko 13. Enako bodo storili tudi pri njegovem nekdanjem klubu Cagliariju.

Najverjetneje umrl med spanjem

Italijanski nogomet je v nedeljo pretresla tragedija, saj so pred tekmo Serie A med Udinesejem in Fiorentino v hotelski sobi v Vidmu našli mrtvega kapetana Fiorentine. 31-letni branilec je v hotelu La' di Moret najverjetneje umrl med spanjem zaradi zastoja srca, je poročala Gazzetta dello Sport. Zjutraj ga ni bilo na zajtrku, zato ga je ob 9.30 klubski maser odšel iskat v sobo, kjer pa mu ni več mogel pomagati. Zdravniško osebje ga niti ni poskušalo oživljati. Zadnji ga je dan prej približno ob 23.30 videl vratar Marco Sportiello. Astori je med letoma 2011 in 2017 14-krat oblekel tudi dres italijanske reprezentance.

Leta 2013 je igral na Pokalu konfederacij v Braziliji in na tekmi za tretje mesto proti Urugvaju dosegel svoj edini zadetek za azzurre. Zaradi tragičnega dogodka so preložili vse nedeljske tekme italijanskega prvenstva.

