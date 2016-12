Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Torsten Frings je v sezoni 2004/05 igral tudi za Bayern in se veselil naslova nemškega prvaka in tudi pokalnega naslova. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Frings bo skušal Bezjaka in soigralce obdržati med nemško elito

Večino kariere igral za Werder, kjer je bil tudi pomočnik trenerja

27. december 2016 ob 18:22

Darmstadt - MMC RTV SLO

Zadnjeuvrščena ekipa Bundeslige Darmstadt bo v novo leto krenil z novim trenerjem. Torsten Frings je podpisal pogodbo do junija 2018.

Roman Bezjak in soigralci so v jesenskem delu zbrali le osem točk, zmagali so dvakrat. V preostalih osemnajstih krogih bodo morali prikazati popolnoma drugačen obraz.

40-letni Frings bo prvič opravljal vlogo glavnega trenerja. Do zdaj je bil pomočnik Viktorja Skripnika pri Werderju iz Bremna.

Nekdanji nemški reprezentant (79 tekem in 10 golov med letoma 2001 in 2009) bo tretji trener Darmstadta v letošnji sezoni. Vodstvo kluba je po šestih zaporednih porazih v začetku decembra odstavilo Norberta Meierja, po njegovem odhodu pa je ekipo začasno prevzel Ramon Berndroth.

Vodstvo kluba je želelo Holgerja Stanislawskega, nato pa Andreja Breitenreiterja, a do dogovora ni prišlo. Frings, ki je večino kariere igral za Werder (1997-2002 in 2005-2011), je takoj sprejel izziv.

"Zelo sem srečen, da sem dobil zaupanje vodstva Darmstadta. To je velik izziv zame. Mislim, da bi se lahko zelo dobro ujeli, saj zagovarjam tak slog nogometa, ki ga igrajo v Darmstadtu," je poudaril Frings.

A. G.