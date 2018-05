Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Olivier Giroud je odločil derbi kroga na Stamford Bridgeu. Foto: Reuters Pep Guardiola se je znašel na rokah svojih izbrancev. Foto: Reuters Igralci obeh ekip so pripravili špalir za Wengerja. Foto: Reuters Sorodne novice Poraz rdečih vragov v Brightonu - Gross zagotovil obstanek Dodaj v

Giroud podaljšal upanje Chelseaja na Ligo prvakov

Wenger se je od navijačev poslovil z visoko zmago

6. maj 2018 ob 19:22

London - MMC RTV SLO

Na derbiju predzadnjega kroga Premier lige je Chelsea premagal Liverpool z 1:0. Obeta se še zelo napet boj za tretje in četrto mesto, ki vodita v Ligo prvakov.

Izbranci Antonia Conteja so podaljšali upanje, čeprav so še vedno v najslabšem položaju. V sredo bodo na preloženi tekmi gostili Huddersfield, v zadnjem krogu pa jih čaka gostovanje v Newcastlu. Liverpool ima boljšo razliko v zadetkih in v primetu domače zmage nad Brightonom naslednjo nedeljo bi si zagovotil nastop v Ligi prvakov tudi v naslednji sezoni. Tottenham bo na Wembleyju gostil Newcastle in Leicester. Če osvoji vseh šest točk, bo končal na tretjem mestu.

Giroud odločil z glavo

V prvem polčasu je imel dve lepi priložnosti Sadio Mane, a je bil Thibaut Courtois na pravemmestu. V 32. minuti je Victor Moses z desne strani podal natančen predložek pred vrata, kjer je Olivier Giroud mojstrsko preusmeril žogo z glavo v mrežo. Loris Karius je bil nemočen.

V 57. minuti je Antonio Rüdiger zatresel mrežo, a je bil v prepovedanem položaju. Blizu povišanja vodstva je bil tudi Marcos Alonso, ki je z volejem streljal mimo vrat enajst minut pred koncem. Liverpool je v zadnjih minutah pritisnil, najbližje izenačenje je bil rezervist Dominic Solanke, ki je z glavo streljal malce prek vrat.

Veliko slavje na Etihadu

Navijači Manchester Cityja so proslavili naslov na stadionu Etihad. Izbranci Pepa Guardiole so prejeli pokal na zadnji tekmi na domačem stadionu v letošnji sezoni. S Huddersfieldom so se razšli brez zadetkov, potem ko so imeli ogromno premoč (streli 15:5, koti 10:1, posest 79:21 %).

"Vedno je težko osvojiti angleški naslov. Na današnji tekmi smo videli, da je vsaka tekma zahtevna. Nismo bili zbrani, a to je normalno. Zdaj moramo psrejrti nov izziv. Vedno je tećje ubraniti naslov," je bil zelo dobre volje Guardiola.

Špalir za Wengerja na Emiratesu

Arsenal je odpravil Burnley s 5:0 na zadnji tekmi legendarnega Arsena Wengerja na stadionu Emirates. 68-letni strokovnjak je vodil 1.233 tekmo na klopi topničarjev, pred srečanjem so mu nogometaši obeh ekip pripravili špalir. V 22 letih je pustil neizbrisen pečat v klubu in osvojil tudi tri naslove angleškega prvaka (1998, 2002 in 2004), v zadnjih letih pa mu ni šlo več po načrtih.

37. krog:

MANCHESTER CITY - HUDDERSFIELD 0:0

CHELSEA - LIVERPOOL 1:0 (1:0)

Giroud 32.

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Cahill, Rüdiger, Moses (89./Zappacosta), Fabregas (93./Pedro), Kante, Bakayoko, Alonso, Hazard (86./Willian), Giroud.

Liverpool: Karius, Clyne (59./Henderson), Lovren, van Dijk, Robertson (74./Solanke), Alexander-Arnold, Wijnaldum, Milner (89./Moreno), Salah, Roberto Firmino, Mane.

Sodnik: Anthony Taylor





ARSENAL - BURNLEY 5:0 (2:0)

Aubameyang 15., 75., Lacazette 45., Kolašinac 54., Iwobi 64.

Odigrano v petek in soboto:

BRIGHTON - MANCHESTER UNITED 1:0 (0:0)

Gross 57.

STOKE CITY - CRYSTAL PALACE 1:2 (1:0)

Shaqiri 43.; McArthur 68., van Aanholt 86.



BOURNEMOUTH - SWANSEA 1:0 (1:0)

Fraser 37.



LEICESTER - WEST HAM 0:2 (0:1)

Joao Mario 34., Noble 64.

WATFORD - NEWCASTLE 2:1 (2:0)

Pereyra 2., Gray 28.; Perez 55.

Deeney (Watford) je v 39. minuti zapravil 11-m.

WEST BROMWICH - TOTTENHAM 1:0 (0:0)

Livermore 93.

EVERTON - SOUTHAMPTON 1:1 (0:0)

Davies 96.; Redmond 56.

RK: Jošida 85./Southampton

Lestvica: MANCHESTER CITY 36 30 4 2 102:26 94 MANCHESTER UTD. 36 24 5 7 67:28 77 LIVERPOOL 37 20 12 5 80:38 72 TOTTENHAM 36 21 8 7 68:32 71 CHELSEA 36 21 6 9 61:34 69 ARSENAL 36 18 6 12 72:48 60 BURNLEY 37 14 12 11 35:37 54 EVERTON 37 13 10 14 43:55 49 LEICESTER 36 11 11 14 49:54 44 NEWCASTLE 36 11 8 17 36:46 41 CRYSTAL PALACE 37 10 11 16 43:55 41 BOURNEMOUTH 37 10 11 16 43:60 41 WATFORD 37 11 8 18 44:63 41 BRIGHTON 36 9 13 14 33:47 40 WEST HAM 36 9 11 16 45:67 38 HUDDERSFIELD 36 9 9 18 27:56 36 SOUTHAMPTON 36 6 15 15 36:55 33 SWANSEA 36 8 9 19 27:53 33 WEST BROMWICH 37 6 13 18 31:54 31 STOKE CITY 37 6 12 19 33:67 30

