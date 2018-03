Gliha: Kaj ti bo trening, če ne igraš tekme?

Preveč je drugih stvari, ki jim mladi igralci posvečajo pozornost. Tudi splet.

21. marec 2018 ob 20:13

Ajdovščina - MMC RTV SLO

"Tekma je najpomembnejši trening. Ena tekma je sto treningov," je v pogovoru za Televizijo Slovenija povedal selektor slovenske nogometne reprezentance do 21 let Primož Gliha.

Izbrana vrsta do 21 let bo v četrtek ob 15.30 v Ajdovščini igrala prijateljsko tekmo proti Ukrajini, v torek ob 17.30 pa jo čaka kvalifikacijski obračun v Bolgariji za evropsko prvenstvo, ki bo v Italiji in San Marinu.

Slovenska reprezentanca v skupini 9 zaseda drugo mesto, za vodilno Francijo ima po petih odigranih tekmah (tri zmage in po en remi ter poraz) pet točk zaostanka, pred tretjeuvrščenim Kazahstanom pa štiri točke naskoka. Na prvenstvo stare celine, ki bo prihodnje leto, se neposredno uvrstijo zmagovalci skupin, najboljše štiri drugouvrščene reprezentance pa bodo igrale dodatne kvalifikacije.

Mladi igralci morajo igrati v klubih

V Ajdovščini se je novinar Televizije Slovenija Anže Bašelj pogovarjal s selektorjem. 50-letni Ljubljančan je zaskrbljen nad neigranjem svojih varovancev v klubih. Mladi igralci morajo igrati, je prepričan Gliha. "Vedno se rešitev kaže v tem, da mladi igralci igrajo. Tu sta dve težavi. Ena je, da današnja mladina ni tako ambiciozna, kot so bile predhodne generacije. Na drugi strani bi ji lahko na zvezi omogočali igranje. To pomeni, da bi dva igralca pod 21 let morala začeti in končati srečanje. Torej, če dva igralca zamenjaš, ju moraš tudi nadomestiti. V desetih klubih po štirje igralci. To pomeni veliko število igralcev, ki se udejstvujejo v prvoligaškem nogometu. Brez tega bomo imeli veliko luknjo," meni Gliha.

Klubi verjetno ne verjamejo v mlad kader

Rešitev je veliko, a težava vseeno ostaja. Mladi nogometaši ne igrajo prvoligaškega nogometa, kar je ključno pri njihovem razvoju. "Ta generacija je na petih kvalifikacijskih tekmah dosegla največ točk - deset točk in po dva zadetka na srečanje -, igra pa daleč najmanj prvoligaškega nogometa v zadnjih desetih letih. To je generacija, ki si želi nogometa, želi, da bi bila videna. Te možnosti v svojih klubih igralci nimajo. Treba je vprašati ljudi v klubih, trenerje, ki odločajo o tem, kdo bo igral in kdo ne. To je zelo težko, kajti klubi se borijo ali za obstanek ali za vrh prvenstva. To je potem neko breme. Dejstvo pa je, da verjetno oni ne verjamejo v sposobnosti mlajših igralcev, in to je težava," je nadaljeval Gliha.

Vsak se mora za svoj posel žrtvovati

Težavo vidi tudi v tem, da se mladi igralci ne želijo žrtvovati za svoj posel - nogomet. Preveč je drugih stvari, ki jim posvečajo pozornost. Tudi splet. "Nogomet ni več primarnega, ampak sekundarnega pomena. Posledično je to zgodba, ki te pelje v drugo smer. Želijo uspeti, ne razumejo pa, da se je treba za to žrtvovati. Vsak se mora za svoj posel žrtvovati. Kdor to razume, postane osebnost, človek za našo družbo."

Članski selektor je prvi v hierarhiji

Gliha je vesel, da je novi selektor članske reprezentance Tomaž Kavčič v svojo ekipo povabil kar sedem nogometašev, ki so v prejšnjih kvalifikacijah tvorili mlado reprezentanco Slovenije. To pomeni, da je bil cilj mlade reprezentance izpolnjen. Vseeno je prepričan, da bi se v prejšnjih kvalifikacijah lahko uvrstili na evropsko prvenstvo, če bi imel na voljo popoln kader. "Selektor članske reprezentance je najbolj pod pritiskom, kar se tiče rezultata. On ima vso pravico izbrati igralce, za katere meni, da bo z njimi rezultatsko oplemenitil svojo zgodbo. Na tej lestvici sem jaz drugi, pod mano so selektorji mlajših selekcij. Logično je, da se komunicira in najde kohezija ter sodelovanje," je dodal in poudaril, da se je s Srečkom Katancem dobro razumel, z novim selektorjem Kavčičem pa tudi nima nikakršnih težav.

Izbira: denar ali igranje in razvoj potenciala

Za razvoj mladega nogometaša sta kljub vsemu najpomembnejša trening in igranje v klubu. "Tekma je najpomembnejši trening. Ena tekma je sto treningov. Kaj ti bo trening, če ne igraš tekme? Če ne doživiš pritiska, ki je osnoven za preživetje in obstoj v nogometu, ki je moderno gladiatorstvo. Če tega ni, potem je nazadovanje normalno," je pojasnil Gliha, čigar sin Erik Gliha se je od oktobra do januarja zgolj nekaj mesecev kalil pri Avellinu v drugi italijanski ligi (odigral ni nobene tekme), nato pa se je vrnil v Slovenijo, kjer trenutno brani barve Ankarana. "Sinu sem rekel: 'Če ne boš igral, se bosta zgodili dve slabi stvari: nogometno se ne boš razvijal in ne boš dober. To je težava zate in zame kot selektorja - imaš pa dobro plačo. Moj nasvet je: pokličimo predsednika, prekinimo pogodbo. Pozabi denar, ki ga imaš, če se želiš odločiti, da boš nogometaš.' V športu imaš možnost igranja ali denarja. Tega številni ne razumejo. Vsi hlastajo po denarju, kar je logično, saj je to neko pomanjkanje in vrednota naše družbe. Na drugi strani pa lahko propadeš. Tu se moraš vprašati, kaj ti v življenju več pomeni. Vedno mora mladi igralec iti v ekipo, kjer bo igral. To je osnova, ki je danes nihče ne razume. Menedžerja to ne zanima, zanima ga samo, kako bo v materialnem plusu, starši so pa nevedni. In potem nastane zmeda," je še povedal.

VIDEO Gliha: Ena tekma je 100 treningov

M. L.