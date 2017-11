Gliha: Ne vem, ali lahko iz teh fantov izvlečemo več kot toliko

Po polovici kvalifikacij mladi reprezentanti na drugem mestu

14. november 2017 ob 19:04

Domžale - MMC RTV SLO

"Če bi v nedeljo gledali naš 'Športni pregled', jim ne bi bilo nič jasno," je dejal Primož Gliha, ko je primerjal fante iz Ankarana, Triglava in Aluminija z mladimi Francozi, ki igrajo v Ligi prvakov.

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je v ponedeljek doživela prvi poraz v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2019, ki ga bosta gostila Italija in San Marino, Francozi so bili v Domžalah boljši s 3:1. Po polovici kvalifikacij je Slovenija z desetimi točkami na drugem mestu v skupini 9, najboljši štirje drugouvrščeni iz devetih skupin bodo igrali v dodatnih kvalifikacijah.

"Strah te je, ko gledaš njihove priimke"

"Nabiramo točke, a z veliko muko. Učimo se. Ne vem, ali lahko iz teh fantov izvlečemo več kot toliko. Igra je takšna, kakršna je. Mi nismo sposobni razvijati neke igre, ti fantje igrajo v Ankaranu, Triglavu in Aluminiju, ki v prvi ligi vsi skupaj niso osvojili toliko točk, kot jih je Maribor. Iz Maribora imamo enega igralca, iz Olimpije nobenega, tisti iz Domžal v klubu sedijo na klopi. Mogoče bi lahko danes izvlekli tudi točko, vodili smo z 1:0. Te je pa strah, ko gledaš njihove priimke. Bodimo realni, to ni naša liga. Začnejo mleti in te meljejo. Samo vprašanje časa je, koliko časa boš ostal osredotočen. Mi nismo bili osredotočeni v tisti 37. minuti, ko smo prejeli rdeči karton, in takrat se je tekma končala," je po dvoboju proti Franciji v svojem slogu pripovedoval Gliha.

Zadovoljen je predvsem s srečanjem proti Črni gori v Podgorici prejšnji mesec, ko je Slovenija zmagala s 3:1. Obžaluje pa, da štiri dni prej niso uspeli osvojiti treh točk tudi v Luksemburgu: "Tam smo imeli še v 87. minuti dobljeno tekmo, potem smo prejeli zadetek za 1:1. Če bi bili že tedaj tako zreli, kot smo zdaj, bi bilo drugače. Tekma v Črni gori je ekipo gotovo naredila veliko zrelejšo, kot je bila pred začetkom kvalifikacij."

"V kazenskem prostoru ne sme biti kontakta"

Kljub temu se je po besedah Glihe tudi proti Francozom pripetila nepotrebna napaka. V 34. minuti je Žan Žužek v kazenskem prostoru nepravilno ustavil Mousso Dembeleja, gostje pa so z 11-metrovke izenačili. "Ne vem, ali je bila 11-metrovka upravičeno dosojena, toda ko sem fante o tem vprašal v slačilnici, so vsi rekli, da ni bilo prekrška. Pa sem jim odvrnil: 'Kako ga ni bilo, če ga je sodnik dosodil?' Šest mesecev fantom razlagam eno in isto ter jim kažem videoposnetke: v kazenskem prostoru ne sme biti kontakta s tekmečevim igralcem! Žužek je nepravilno reagiral in mu je zdaj žal. To je čustvena napaka, ki jo storiš, ko je prisoten neki naboj. To je tako kot na izpitu za avto, ko greš čez rdečo luč in rečeš: 'Joj, nisem videl.' Škoda, da naredimo tako diletantsko napako, ki je ne smemo narediti, sploh ker igralec ni šel proti golu. Če se fantje teh stvari ne bodo naučili do 20. leta, bodo težko postali profesionalci. Težko ga bo trener v klubu uvrstil v člansko ekipo, če naredi takšno napako."

Gliha tudi sicer ni bil navdušen nad sojenjem Italijana Marca Guide. Poleg omenjene sporne 11-metrovke mu je očital še, da ni dosodil prekrška nad Martinom Kramaričem v kazenskem prostoru Francije, v protinapadu, ki je sledil, pa je strogo pokazal rdeči karton Galu Primcu. "Ne bom se spuščal v to, ali je bil to rdeči ali rumeni karton. Zame so tekmo danes odločili sodniki. Svojemu kolegu na francoski klopi sem ob polčasu rekel: 'Vodite s 3:1, imamo igralca manj. Prosim, recite sodniku, naj začne soditi korektno.'"

V dodatnih kvalifikacijah edinkrat leta 2005

Slovenci bodo marca kvalifikacije nadaljevali v Bolgariji, končali pa jih bodo oktobra v Franciji. Do zdaj se je mlada reprezentanca le enkrat uvrstila v dodatne kvalifikacije, jeseni leta 2005 je izpadla proti Nizozemski. Pod vodstvom Branka Zupana so tedaj v njej med drugim igrali Samir Handanović, Valter Birsa, Bojan Jokić, Nejc Pečnik, Branko Ilić, Dalibor Stevanović, Miran Burgić, Dejan Kelhar in Rok Kronaveter.

M. R.