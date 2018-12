Serge Gnabry je zadel dvakrat proti nekdanjim soigralcem in poskrbel za teden dni miru v hiši v Münchnu. Foto: Reuters Juja Osako je izkoristil veliko zmedo v obrambi Bavarcev po pol ure igre. Foto: Reuters Niko Kovač je bil pred tednom dni že na izhodnih vratih. Do konca jesenskega dela si ne sme več privoščiti spodrsljaja. Foto: Reuters Paco Alcacer je najboljši strelec Bundeslige z desetimi zadetki. Foto: Reuters Dodaj v

Gnabry z dvema goloma v Bremnu poskrbel za mirnejši teden v Münchnu

Vodilna Borussia Dortmund ne popušča

1. december 2018 ob 18:21

Razlika med vodilno Borussio iz Dortmunda in Bayernom tudi po 13. krogu Bundeslige ostaja devet točk. Bavarci so prikazali zelo dobro igro v Bremnu, tri točke pa je zagotovil Serge Gnabry (1:2).

Niko Kovač je po remiju s Fortuno na Allianz Areni prejšnjo soboto (3:3) sedel že na zelo majavem stolčku, ta teden pa si je pošteno oddahnil. Odlična predstava proti Benfici v Ligi prvakov je poskrbela za dobro vzdušje na petkovi letni skupščini, kjer je predsednik Uli Hoeness objavil novo rekordno poslovanje.

Bremenčani so že 16. tekmo zapored ostali brez točke proti serijskim nemškim prvakom, čeprav so si pred tekmo veliko obetali. Želeli so izkoristiti slabo serijo Bayerna v prvenstvu.



Werder zdržal do odmora

42.100 gledalcev na Weserstadionu je v prvem polčasu videlo popolno prevlado gostov. V 7. minuti je do nevarnega strela prišel Robert Lewandowski, vratar Werderja Jiri Pavlenka pa se je izkazal in žogo odbil v kot. V 20. minuti je Joshua Kimmich na desni strani kazenskega prostora lepo zaposlil Gnabryja. Pavlenka je njegov prvi strel obranil, nato pa je v drugem poskusu z desno nogo zatresel mrežo. Gola se ni veselil, saj je v sezoni 2016/17 zelo dobro igral za Werder in ima v mestu tudi številne prijatelje.

Takoj po prejetem zadetku so gostitelji zaigrali precej pogumneje. Manuel Neuer je moral dvakrat posredovati. V 33. minuti je Max Kruse preigral Rafinho in z leve strani podal pred vrata, kjer je Juja Osako z glavo izenačil. Japonski napadalec res ni znan po zadetkih z glavo, a Jerome Boateng je bil slabo postavljen, tudi Neuer je zaplaval v prazno, žoge se je sicer dotaknil, a ni uspel preprečiti gola.

Sedem minut pred odmorom se je poškodoval Franck Ribery in vstopil je Kingsley Coman, ki ni igral že od 1. kroga. Bavarci so imeli veliko premoč, a ob odmoru je na semaforju pisalo 1:1 in nove težave so bile na obzorju.

Müller izvrstno pripravil odločilni zadetek

Tudi drugi polčas je Bayern začel odločno. V 50. minuti je Thomas Müller švignil mimo Nurija Sahina in podal v sredino, kjer je Niklas Moisander žogo izbil naravnost v nogo Gnabryja in odbila se je v mrežo.

Četrt ure pred koncem je trener Florian Kohfeldt v igro poslal ljubljenca občinstva Claudia Pizarra, ki je v 77. minuti zaposlil Kruseja, njegov diagonalni strel pa je švignil mimo vrat. To je bila največja priložnost Werderja v drugem polčasu. V sodnikovem dodatku je Moisander prejel še drugi rumeni karton, a to ni več vplivalo na končni razplet.

Gnabry: Zmaga je bila nujna

"Vsi smo se zavedali, da je položaj na lestvici zelo kritičen. Ta zmaga je bila nujna. Zelo sem vesel obeh zadetkov. Nisem pretirano proslavljal, saj imam lepe spomine na Bremen. Na prejšnjih tekmah smo zapravili prednost, zato smo tokrat zelo srečni, da smo zdržali do konca," je pojasnil Gnabry, ki je igral v začetni postavi namesto poškodovanega Arjena Robbna, ki je blestel v torek proti Benfici (5:1).

Reus in joker Alcacer zadela za novo zmago Borussie

V vodstvu ostaja dortmundska Borussia, ki je premagala Freiburg z 2:0. Črno-rumeni so prevladovali v prvem polčasu. Povedli so pet minut pred odmorom, ko je branilec Dominique Heintz pohodil hitrega Jadona Sancha v kazenskem prostoru. Kapetan Marco Reus je z bele točke poslal žogo po sredini vrat v mrežo. Najlepšo priložnost za goste je imel Jerome Gondorf, ki je s prostega strela s 25 metrov stresel prečko tri minute pred odmorom.

V drugem polčasu Borussia ni več našla prave igre. Trener Lucien Favre je v 70. minuti namesto Maria Götzeja v igro poslal jokerja sezone Paca Alcacerja. Lukasz Piszczek je v 79. minuti z diagonalnim strelom zadel prečko. V zadnji minuti so gostitelji izvedli protinapad, Piszczek je našel Alcacerja, ki je z osmih metrov postavil končni izid. Deseti zadetek Španca v letošnji sezoni - devet jih je dosegel v vlogi rezervista.

13. krog:

FORTUNA DÜSSELDORF - MAINZ 0:1 (0:0)

Mateta 67.

BORUSSIA (D) - FREIBURG 2:0 (1:0)

Reus 40./11-m, Alcacer 91.

Borussia (D): Bürki, Piszczek, Diallo, Zagadou (37./Toprak), Hakimi, Delaney, Witsel, Sancho, Reus (81./Philipp), Bruun Larsen, Götze (70./Paco Alcacer).

Freiburg: Schwolow, Gulde, Koch, Heintz, Stenzel, Haberer, Gondorf (78./Kleindienst), Günter, Petersen (78./Höler), Frantz (68./Ravet), Waldschmidt.

Sodnik: Frank Willenborg



WERDER - BAYERN 1:2 (1:1)

Osako 33.; Gnabry 20., 50.

RK: Moisander 92./Werder

Werder: Pavlenka, Gebre Selassie, Veljković (63./Langkamp), Moisander, Augustinsson, Sahin (76./Pizarro), M. Eggestein, Klaassen, J. Eggestein (66./Möhwald), Osako, Kruse.

Bayern: Neuer, Rafinha, Süle, J. Boateng, Alaba, Kimmich, Goretzka, Gnabry (80./Thiago), Ribery (38./Coman), Müller (91./Javi Martinez), Lewandowski.

Sodnik: Christian Dingert

STUTTGART - AUGSBURG 1:0 (1:0)

Donis 39.

HANNOVER - HERTHA 0:2 (0:1)

Torunarigha 44., Ibišević 73.

Ob 18.30:

HOFFENHEIM - SCHALKE



Nedelja ob 15.30:

RB LEIPZIG - BORUSSIA (M)



Ob 18.00:

EINTRACHT - WOLFSBURG

Ponedeljek ob 20.30:

NÜRNBERG - BAYER LEVERKUSEN

Lestvica: BORUSSIA (D) 13 10 3 0 37:13 33 BORUSSIA (M) 12 8 2 2 30:14 26 BAYERN 13 7 3 3 25:18 24 EINTRACHT 12 7 2 3 29:14 23 LEIPZIG 12 6 4 2 22:10 22 HOFFENHEIM 12 6 2 4 27:18 20 HERTHA 13 5 5 3 21:20 20 WERDER 13 5 3 5 21:22 18 MAINZ 13 5 3 5 12:14 18 WOLFSBURG 12 4 3 5 16:17 15 BAYER LEVERKUSEN 12 4 2 6 18:24 14 FREIBURG 13 3 5 5 16:22 14 AUGSBURG 13 3 4 6 20:22 13 SCHALKE 12 4 1 7 13:17 13 STUTTGART 13 3 2 8 9:26 11 NUERNBERG 12 2 4 6 13:29 10 HANNOVER 13 2 3 8 15:28 9 FORTUNA D. 13 2 3 8 13:29 9

