Götze zaradi "presnovnih motenj" odsoten za nedoločen čas

V letu 2017 v Bundesligi odigral le 24 minut

28. februar 2017 ob 10:39

Dortmund - MMC RTV SLO

Mario Götze, junak finala svetovnega prvenstva v Braziliji 2014, bo z nogometnih zelenic odsoten za nedoločen čas, so sporočili iz dortmundske Borussie. Razlog za odsotnost so "presnovne motnje".

24-letnik, ki se je v poletnem prestopnem roku iz Bayerna vrnil k Borussii, je bil od prestopa do danes v začetno enajsterico uvrščen zgolj devetkrat, predvsem zaradi težav z mišicami. V klubu so že sporočili, da so začeli notranjo preiskavo, s katero želijo priti do dna vzroku težav napadalnega vezista. Oglasil se je tudi Götze sam in dejal, da bo storil "vse, kar je v njegovi moči, da se vrne na zelenice".

"V zadnjih mesecih ima Mario nenehne težave z bolečinami v mišicah. Zaradi tega smo se odločili za celovito notranjo preiskavo o možnih vzrokih. Izsledki raziskave so pokazali, da gre za presnovne motnje, zaradi katerih ga je bilo treba nemudoma odstraniti iz ekipe in mu nameniti čas za okrevanje," so zapisali na uradni spletni strani kluba.

Götze je v koledarskem letu 2017 odigral le 24 minut v Bundesligi. V nemškem elitnem nogometnem prvenstvu je Borussia trenutno uvrščena na tretje mesto, za vodilnim Bayernom zaostaja za velikih 13 točk. Do konca sezone je še 12 krogov.

M. L.