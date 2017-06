Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Antoine Griezmann je za Atletico v treh sezonah zbral 160 nastopov in 83 golov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Griezmann podaljšal sodelovanje z Atleticom do leta 2022

Francoski napadale ves čas na radarju evropskih klubov

13. junij 2017 ob 11:17

Madrid - MMC RTV SLO/STA

Francoski nogometni reprezentant Antoine Griezmann je podaljšal pogodbo z Atleticom iz Madrida. Barve kluba iz španske prestolnice bo zaenkrat branil do leta 2022.

Soigralcu slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka bo po poročanju španskih medijev nova pogodba navrgla tudi nekaj več denarja, koliko točno, pa mediji niso uspeli izvedeti.

Griezmanna so si v poletnem prestopnem roku želeli številni evropski klubi, med njimi tudi pri Bayernu iz Münchna in Manchester Unitedu. Atletico sicer v tem prestopnem roku zaradi kršenja pravil v povezavi s podpisovanjem pogodb s tujimi nogometaši, mlajšimi od 18 let, zaradi kazni ne bo smel sklepati pogodb z novimi nogometaši.

"Atletico je kaznovan s prepovedjo podpisa novih igralcev, zato sem se odločil, da bom ostal. Za nami je nova dobra sezona in upam, da bomo januarja lahko pripeljali nekaj dobrih igralcev. To je težek čas za klub, soigralce in ne bi bilo lepo, če bi ga zdaj zapustil," je Griezmann že na začetku meseca povedal za Telefoot.

