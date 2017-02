Poudarki Odmevi po torkovih tekmah Lige prvakov

Manchester City po preobratu premagal Monaco s 5:3

Atletico Madrid s 4:2 odpravil Bayer

Guardiola: Monaco lahko zabije milijon golov

Kevin Kampl najbolje ocenjen nogometaš Bayerja

22. februar 2017 ob 10:12

Manchester, Leverkusen - MMC RTV SLO

Medtem ko je Atletico zanesljivo lomil odpor Bayerja, se je v Manchestru bliskalo. City in Monaco sta odigrala lepotico letošnje Lige prvakov, prednost Angležev s 5:3 pa še zdaleč ni zagotovilo za napredovanje.

"Če lahko katero moštvo zabije tisoč, milijon golov, je to Monaco. Tako težko je preprečiti njihove protinapade. Neverjetno so hitri," je po trilerju na Etihadu, kjer so se njegovi varovanci vrnili po zaostanku 2:3, govoril trener sinje modrih Pep Guardiola.

"Očitno se moramo popraviti. Prvi gol smo dobili po napaki, drugega prav tako, a nismo se predali. Imeli smo srečo v določenih trenutkih, nato tudi nesrečo. V Monako odhajamo z žejo po zadetkih. To je moj cilj. Ne bomo branili prednosti. Zdaj se poznamo bolje. Oni bodo naredili določene popravke, mi prav tako. Nemogoče bo napredovati, če ne bomo zabili," je povedal Guardiola in dodal: "Zelo sem vesel, ker smo ostali v igri."

Trije goli Cityja v enajstih minutah

In Guardiola je res lahko srečen, kajti njegovi varovanci so bili v določenih trenutkih v popolnem knockdownu. V prvem polčasu so nogometaši iz kneževine nenehno ogrožali vrata Manchestra (na vrata so sprožili 10 strelov) in sejali paniko v obrambnih vrstah sinje modrih. Prednost gostov po 45 minutah bi lahko bila višja kot 1:2.

Slabo izvedena enajstmetrovka Radamela Falcaa na začetku drugega dela in izenačenje po napaki vratarja Subašića nista zmedla nogometašev Monaca. Še naprej so se vrstili nevarni napadi in Falcao se je odkupil z izjemnim zadetkom za novo vodstvo z 2:3.

V zadnji tretjini tekme je Monaco popolnoma padel, kar je City izkoristil s tremi goli v samo enajstih minutah. A ekipa, ki je daleč najučinkovitejša v najmočnejših petih ligah v Evropi – v vseh tekmovanjih je na 40 tekmah zabila 107 golov - še zdaleč ni odpisana.

"Kjučna je bila zgrešena enajstmetrovka"

"Naredili smo nekaj napak v obrambi, za kar smo bili kaznovani. Po moje je bila ključna zgrešena enajstmetrovka, po kateri bi povedli s 3:1," je povedal Portugalec na klopi Monaca Leonardo Jardim in dodal: "Menim, da je Monaco odigral izjemno tekmo. Čestitam svojim igralcem. Bila je ena izmed najzanimivejših tekem v Ligi prvakov v tej sezoni. Navijači so zagotovo uživali. Prizadevamo si, da bi zadovoljili navijače, ker v nogometu čutimo strast. Imamo še 90 minut. Daleč od tega, da je dvoboj odločen." V polnem sijaju sta še posebej zablestela dva mladeniča Monaca - 18-letni vezist Kylian Mbappe in 22-letni vezist Bernardo Silva.

Kampl najbolje ocenjen nogometaš Bayerja

V Leverkusnu je Atletico že po 25 minutah vodil z 2:0 in na koncu slavil s 4:2, čeprav se je Bayer dvakrat približal na gol zaostanka. Kevin Kampl je igral vso tekmo in bil najbolje ocenjen nogometaš domačega moštva. Trener Nemcev Roger Schmidt je bil nad Madridčani impresioniran: "Za nas je bil to zelo težek večer. Videli ste, zakaj je Atletico igral dva finala Lige prvakov v zadnjih treh letih. Zavedali smo se njihove moči v protinapadih, toda že v prvem delu smo prejeli dva gola. Zadovoljen sem z odzivom v drugem delu. Imeli smo celo priložnost, da izenačimo na 3:3, toda ni nam uspelo. Atletico je neverjetno nevarna ekipa, še posebej, ko vodi," je povedal Schmidt.

Na prvih šestih tekmah osmine finala Lige prvakov je bilo skupno doseženih kar 29 golov.

