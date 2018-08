Handanović oktobra z Interjem na Camp Nouu, Oblak najprej z Monacom

Ronaldo se bo znova srečal z rdečimi vragi

30. avgust 2018 ob 17:45,

zadnji poseg: 30. avgust 2018 ob 19:12

Monte Carlo - MMC RTV SLO

V Monte Carlu so izžrebali skupine Lige prvakov. V skupini C se bodo srečali Paris SG, Napoli, finalist lanske sezone Liverpool in Crvena zvezda, ki je prvič po letu 1992 med evropsko elito.



Jan Oblak bo v skupini A z Atleticom igral proti Borussii Dortmund, Monacom in Bruggem. Samir Handanović, ki bo prvič branil med evropsko klubsko elito, bo z Interjem igral v skupini B skupaj z Barcelono, Tottenhamom in PSV-jem. 24. oktobra bo Inter gostoval na Camp Nouu.

Ronaldo znova na Old Traffordu

Cristiano Ronaldo se bo vrnil na Old Trafford. Juventus in Manchester United sta favorita v skupini H, kjer sta še Valencia in Young Boys.

Ronaldo, ki je med letoma 2003 in 2009 igral za Manchester United, je z madridskim Realom dosegel odločilni zadetek na Old Traffordu marca 2013, ko je kraljevi klub v osmini finala Lige prvakov izločil rdeče vrage.

"Naša skupina je zelo zahtevna. Čakajo nas tekme na legendarnih stadionih, klubi imajo dolgoletno tradicijo. To je zares nova Liga prvakov," je poudaril trener Juventusa Massimiliano Allegri.

Benfica in Ajax prihajata v München

V skupini E je favorit serijski nemški prvak Bayern, ki se bo srečal z Benfico, Ajaxom in AEK-om iz Aten. Bavarci so osvojili pet evropskih naslovov, zadnjega pred petimi leti na Wembleyju. Ajax je bil štirikrat evropski prvak, Benfica pa dvakrat.

"To je zelo zahtevna skupina, klubi imajo dolgoletno tradicijo. Vsekakor smo favoriti, vendar ne bo lahke tekme. Naš cilj je seveda prvo mesto," je pojasnil trener Bayerna Niko Kovač.

Finale bo v Madridu

Skupinski del se bo začel 18. in 19. septembra. Finale bo 1. junija 2019 na stadionu Wanda Metropolitano v Madridu.