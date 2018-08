Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Trener Interja Luciano Spalletti je vse prej kot zadovoljen po slabem začetku sezone. Foto: EPA Sorodne novice Juventus nadigral Lazio kljub neučinkovitemu Ronaldu Dodaj v

Handanovićev izlet v neznano ob novem spodrsljaju Interja

Torino se je vrnil po zaostanku 0:2

27. avgust 2018 ob 08:19

Milano - MMC RTV SLO

Prenovljeni Inter so mnogi videli kot glavnega tekmeca Juventusa v boju za naslov italijanskega prvaka, toda nerazurri so po novem spodrsljaju že po dveh krogih pet točk za Torinčani.

Po porazu proti Sassuolu je Inter na svojem stadionu gostil Torino in se moral zadovoljiti s točko. Tekmo so varovanci trenerja Luciana Spallettija začeli sanjsko. Mrežo gostov je načel Ivan Perišić, tudi sicer najboljši igralec Milančanov na dvoboju. Inter je prevladoval tudi v nadaljevanju in po zadetku novinca Stefana de Vrija z glavo po 32 minutah vodil že z 2:0.

Privrženci Genoe so bili na tekmi proti Empoliju v prvih 43 minutah tekme popolnoma tiho in so na ta način počastili spomin na žrtve tragične nesreče, ki se je zgodila 14. avgusta, ko se je v času nevihte zrušil avtocestni viadukt nad reko Polcevera. Po 43 minutah nemega spremljanja tekme so navijači Genoe združeno začeli skandirati ime svojega mesta in kluba "Genoa, Genoa", nogometaši na zelenici pa so nosili majice z napisom "Genoa v srcu".



Lepo napolnjeni stadion Giuseppe Meazza je v drugem delu videl popolnoma drugo sliko. Torinčani so prevzeli pobudo in ujeli priključek že v 55. minuti. Lepo dolgo podajo Iaga Falqueja je popolnoma napačno ocenil vratar Samir Handanović, ki je odšel v prazno, darilo pa je izkoristil Andrea Belotti. Gosti so izenačili 13 minut pozneje, ko je šla žoga po odbitem strelu Soualija Meiteja še drugič v mrežo. Handanović se je iztegnil in se žoge dotaknil, a se je ta od vratnice odbila v gol.

V zaključku bi se izid lahko še spremenil. Belotti je zgrešil z glavo, vratar Torina Salvatore Sirigu pa se je izkazal v sodnikovem podaljšku po močnem strelu Perišića.

2. krog:

JUVENTUS - LAZIO 2:0 (1:0)

Pjanić 30., Mandžukić 75.

NAPOLI - MILAN 3:2 (0:1)

Zielinski 53., 67., Mertens 80.; Bonaventura 15., Calabria 49.

SPAL - PARMA 1:0 (0:0)

Antenucci 49.

Kurtić (SPAL) je igral vso tekmo; Štulac (Parma) je igral vso tekmo.

CAGLIARI - SASSUOLO 2:2 (1:0)

Pavoletti 10.. 73.; Berardi 53., Boateng 99./11-m

RK: Marlon 92./Sassuolo

FIORENTINA - CHIEVO 6:1 (2:0)

Benassi 9., Gerson 42.. Benassi 49., 90., Chiesa 71., Simeone 93.; Tomović 76.

Birsa je igral do 77. minute in podal za gol, Cesar (oba Chi.) je poškodovan.

FROSINONE - BOLOGNA 0:0

Krajnc (Frosinone) je igral vso tekmo.

GENOA - EMPOLI 2:1 (2:0)

Piatek 6. Kouame 18.; Mraz 94.

Vodišek (Genoa) je bil na klopi, Zajc (Empoli) je igral do 85. minute.

INTER - TORINO 2:2 (2:0)

Perišić 7., de Vrij 32.; Belotti 55., Meite 68.

Handanović (Inter) je branil vso tekmo.



UDINESE - SAMPDORIA 1:0 (1:0)

De Paul 9.

Belec (Sampdoria) je bil na klopi.

Ponedeljek ob 20.30:

ROMA - ATALANTA (Iličić)

Lestvica: JUVENTUS 2 2 0 0 5:2 6 NAPOLI 2 2 0 0 5:3 6 SPAL 2 2 0 0 2:0 6 UDINESE 2 1 1 0 3:2 4 SASSUOLO 2 1 1 0 3:2 4 FIORENTINA 1 1 0 0 6:1 3 ATALANTA 1 1 0 0 4:0 3 EMPOLI 2 1 0 1 3:2 3 GENOA 1 1 0 0 2:1 3 ROMA 1 1 0 0 1:0 3 TORINO 2 0 1 1 2:3 1 INTER 2 0 1 1 2:3 1 PARMA CALCIO 191 2 0 1 1 2:3 1 BOLOGNA 2 0 1 1 0:1 1 CAGLIARI 2 0 1 1 2:4 1 FROSINONE CALCIO 2 0 1 1 0:4 1 MILAN 1 0 0 1 2:3 0 SAMPDORIA 1 0 0 1 0:1 0 LAZIO 2 0 0 2 1:4 0 CHIEVO 2 0 0 2 3:9 0

R. K.