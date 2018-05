Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ralph Hasenhüttl ne bo več trener Kevina Kampla in soigralcev. Foto: EPA Dodaj v

Hasenhüttl po dveh uspešnih sezonah zapušča Leipzig

Želel je dolgoročno pogodbo

16. maj 2018 ob 18:36

Leipzig - MMC RTV SLO

Ralph Hasenhüttl po dveh uspešnih sezonah presenetljivo zapušča klop Leipziga, kjer igra tudi slovenski reprezentant Kevin Kampl.

Vodstvo rdečih bikov in avstrijski strokovnjak sta se dogovorila za predčasno prekinitev pogodbe. V lanski sezoni je Leipzig končal na izjemnem drugem mestu, v tej sezoni pa je osvojil šesto mesto in si priigral nastop v kvalifikacijah za Evropsko ligo.

Poslovni direktor Oliver Mintzlaff in športni direktor Ralf Rangnick nikakor nista uspela najti skupnega jezika s Hasenhüttlom, ki je imel veljavno pogodbo tudi za naslednjo sezono.

Želel je dolgoročno pogodbo

"Vodstvo kluba je izrazilo željo, da ne podaljšamo pogodbe predčasno. Hitro smo se sporazumeli, da ne želimo oddelati zadnje sezone veljavne pogodbe, če ni želje po dolgoročnem sodelovanju. Za uspeh je treba načrtovati na dolgi rok. Vodstvo kluba je na pogovorih delovalo neodločno, tega pa pri vseh uspehih v zadnjih dveh sezonah nisem pričakoval, zato sem kar sam ponudil takojšnjo prekinitev pogodbe," je pojasnil Hasenhüttl.

Zelo razočaran je bil Rangnick, ki je najzaslužnejši za uspešen projekt v Leipzigu: "Zelo sem si želel sodelovati s Hasenhüttlom tudi v naslednji sezoni. Po spomladanskem delu sem se odločil, da ne bomo predčasno ponudili dolgoročne pogodbe. Hasenhüttl ni želel sprejeti tega."

V letošnji sezoni je Leipzig izpadel v skupinskem delu Lige prvakov, več točk sta zbrala Bešiktaš in Porto. V Evropski ligi je izpadel v četrtfinalu proti Marseillu (1:0 in 2:5). Po tem grenkem porazu na stadionu Velodrome je šlo vse skupaj navzdol tudi v Bundesligi, kjer so rdeči biki izpadli iz mest, ki vodijo v Ligo prvakov.

A. G.