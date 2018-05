Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Chelseaja so osmič v zgodovini osvojili FA-pokal. Foto: Reuters Takole je Eden Hazard odločil finale na Wembleyju. Foto: Reuters Izenačujoči zadetek Alexisa Sancheza zaradi prepovedanega položaja ni obveljal. Foto: Reuters Menedžer Manchester Uniteda Jose Mourinho se je večkrat razjezil na glavnega sodnika Michaela Oliverja in njegove pomočnike. Foto: Reuters Navijači Manchester Uniteda niso mogli skriti razočaranja po zadnjem sodnikovem žvižgu. Foto: Reuters Dodaj v

Hazard zadel z bele točke za osmi pokalni naslov Chelseaja

Rdeči vragi vseskozi napadali, a brez uspeha

19. maj 2018 ob 18:01,

zadnji poseg: 19. maj 2018 ob 20:07

Wembley - MMC RTV SLO

Nogometaši Chelseaja so v velikem finalu FA-pokala na Wembleyju z 1:0 premagali Manchester United. Mož odločitve je bil Eden Hazard.

Omenjena kluba sta se že 15-krat pomerila v različnih fazah tega tekmovanja, prvič sta se med seboj udarila davnega leta 1908, ko so rdeči vragi slavili z 1:0. Z 1:0 se je končal tudi današnji finale, le da so se po zadnjem sodnikovem žvižgu zmage veselili Londončani.

Chelsea je na poti do letošnjega finala ugnal Norwich City, Newcastle United, Hull City, Leicester City in Southampton. Manchester United je premagal Derby County, Yeovil Town, Huddersfield Town, Brighton & Hove Albion in Tottenham.

Hazard zadel za vodstvo modrih

Chelsea je bil v uvodnih minutah tekme boljši nasprotnik, bolj je bil aktiven v napadu, že ob izteku 13. minute je zadišalo po najstrožji kazni ali pa vsaj prostem strelu na robu kazenskega prostora rdečih vragov, ko je Tiemoue Bakayoko padel pod pritiskom Nemanje Matića, a je glavni sodnik Michael Oliver le zamahnil z roko. Na belo točko je vendarle pokazal v 21. minuti, ko je Phil Jones na nedovoljen način v lastnem kazenskem prostoru zaustavil prodor Edena Hazarda in si prislužil tudi rumeni karton. Belgijec je priložnost izkoristil, Londončane je zanesljivo popeljal v vodstvo z 1:0. Do konca polčasa so bili boljši varovanci Joseja Mourinha, a izida niso uspeli izenačiti.

Sanchezu razveljavili zadetek

V nadaljevanju se je pritisk rdečih vragov na vrata Thibauta Courtoisa nadaljeval. Ekipa iz Manchestra je dobila boj na sredini igrišča, v napadu so bili odločnejši, po dobri uri igre je Alexisu Sanchezu vendarle uspelo zatresti mrežo, a je stranski sodnik zadetek razveljavil zaradi domnevnega prepovedanega položaja, v katerem se je znašel Paul Pogba po Jonesovem strelu. V 72. minuti se je Marcus Rashford po lepi globinski podaji znašel iz oči v oči s Courtoisem, a je slednji dobil dvoboj. Mourinho je stavil na vse ali nič, hip zatem je v igro poslal dva napadalca - Romelu Lukaku in Anthony Martial sta zamenjala Rashforda in Jesseja Lingarda.

Chelsea odbil vse napade

V 82. minuti je Pogba z glavo meril nenatančno po predložku iz kota. Chelsea se je v končnici obračuna več ali manj le branil, nekajkrat je sicer zdrvel v protinapad, a brez vidnejšega uspeha. Menedžer Antonio Conte je v zaključku na zelenico poslal še Alvara Morato in Williana, oba sta na Unitedovi polovici uspešno držala posest žoge, rdečim vragom je za izenačenje zmanjkalo časa.

FA-pokal, finale

CHELSEA - Manchester United 1:0 (1:0)

87.647; Hazard 22./11-m

Chelsea: Courtois , Azpilicueta, Cahill, Rüdiger, Moses, Fabregas, Kante, Bakayoko, Alonso, Hazard ( 90./Willian), Giroud ( 89./Morata).

Man Utd: De Gea, Valencia , Smalling, Jones ( 87./Mata), Young, Herrera, Matić, Pogba, Lingard ( 73./Martial), Rashford ( 73./Lukaku), Sanchez.

Sodnik: Michael Oliver

M. L.