Huddersfield Town v dežju in vetru šokiral rdeče vrage

V nedeljo derbi Tottenham - Liverpool

21. oktober 2017 ob 18:51,

zadnji poseg: 21. oktober 2017 ob 19:55

Huddersfield - MMC RTV SLO

Nogometaši Manchester Uniteda so v 9. krogu Premier lige doživeli prvi poraz v tej sezoni. Z 2:1 jih je presenetil novinec v ligi Huddersfield Town. Vodilni Manchester City je s 3:0 premagal Burnley.

Huddersfield se je v vetrovnem in deževnem popoldnevu pred glasnimi domačimi navijači na stadionu Johna Smitha veselil prve zmage nad Unitedom po letu 1952. Slavil je tretjič letos, a prvič po avgustu, na zadnjih šestih tekmah je dosegel zgolj en zadetek. Rdeči vragi so imeli 78 odstotkov časa žogo v svojih nogah, a so le trikrat streljali v okvir vrat.

Razigrani in odločni gostitelji so povedli v 28. minuti, ko je avstralski vezist Aaron Mooy na sredini igrišča ukradel žogo Juanu Mati in stekel v protinapad. Nato je podal Tomu Inceu, čigar strel je vratar David De Gea ubranil, toda žoga se je odbila do Mooya, ta pa jo je spravil pod prečko. Pet minut pozneje je bilo že 2:0. Napako je storil rezervist Victor Lindelöf, ki je zamenjal poškodovanega Phila Jonesa. Slabo je ocenil dolgo podajo vratarja Jonasa Lossla iz svojega kazenskega prostora, do žoge je prišel Belgijec Laurent Depoitre, obšel De Geo in povišal na 2:0.

Varovanci Joseja Mourinha so imeli lepo priložnost za izenačenje še pred koncem prvega polčasa, a je Nemanja Matić streljal za malenkost mimo vrat. V drugem delu so gostje pritiskali, toda več kot znižanje izida jim ni uspelo. V 78. minuti je končni izid po predložku Romela Lukakuja z glavo postavil Marcus Rashford, ki je tako kot Henrik Mhitajran dobil priložnost v nadaljevanju tekme. Igra Unitedu ni dobro stekla in pravih nevarnosti za vrata Lossla je bilo zelo malo. To je bil prvi ligaški obračun teh dveh moštev po letu 1972.

Mourinho: Če bi remizirali, bi bilo nezasluženo

"Slabo moštvo si je zaslužilo kazen," je po porazu dejal Mourinho in dodal, da je bil pristop igralcev najslabši, odkar je pred začetkom lanske sezone sedel na klop Manchestra: "Še za kakšno prijateljsko tekmo se ne spomnim, da bi bil naš pristop slabši, kar me preseneča, a se je zgodilo. V drugem polčasu so fantje poskušali. Igrali so proti tekmecu, ki se je branil, hkrati je še močno pihal veter. Lahko bi dosegli drugi gol in remizirali, toda to bi bilo nezasluženo. Res sem razočaran. Huddersfield pa je igral tako, kot bi si želel od svojega moštva - agresivno, željno, motivirano. V njihovi igri je bilo ogromno žrtvovanja."

Član Huddersfielda je tudi Slovenec Jon Gorenc Stanković, ki pa še okreva po poškodbi kolenskih križnih vezi, ki jo je staknil marca med akcijo mlade reprezentance.

11. zaporedna zmaga Cityja

City je proti Burnleyju v 33. minuti povedel po sporno dosojeni 11-metrovki (vratar Nick Pope se ni dotaknil Bernarda Silve), v drugem polčasu pa sta se Sergiu Agüeru med strelci pridružila še Nicolas Otamendi in Leroy Sane. Zdaj ima na vrhu lestvice pet točk prednosti pred mestnimi tekmeci. Varovanci Pepa Guardiole so vpisali 11. zaporedno zmago v vseh tekmovanjih in s tem postavili nov rekord kluba.

Chelsea je na Stamford Bridgeu po zaostanku z 1:2 v zadnjih 25 minutah trikrat zatresel mrežo Watforda in zmagal s 4:2.

9. krog:

WEST HAM - BRIGHTON 0:3 (0:2)

Murray 10., 75./11-m, Izquierdo 45.

CHELSEA - WATFORD 4:2 (1:1)

Pedro 12., Batshuayi 71., 95., Azpilicueta 87.; Doucoure 45., Pereyra 50.

HUDDERSFIELD - MANCHESTER UNITED 2:1 (2:0)

Mooy 28., Depoitre 33.; Rashford 78.

MANCHESTER CITY - BURNLEY 3:0 (1:0)

Agüero 33./11-m., Otamendi 73., Sane 75.

NEWCASTLE - CRYSTAL PALACE 1:0 (0:0)

Merino 86.

STOKE CITY - BOURNEMOUTH 1:2 (0:2)

Diouf 63.; Surman 16., Stanislas 18./11-m

SWANSEA - LEICESTER 1:2 (0:1)

Mawson 56.; Fernandez 25./ag, Okazaki 49.



Danes ob 18.30:

SOUTHAMPTON - WEST BROMWICH

Nedelja ob 14.30:

EVERTON - ARSENAL



Ob 17.00:

TOTTENHAM - LIVERPOOL

Lestvica:

MANCHESTER CITY 9 8 1 0 32:4 25 MANCHESTER UTD. 9 6 2 1 22:4 20 TOTTENHAM 8 5 2 1 15:5 17 CHELSEA 9 5 1 3 17:10 16 WATFORD 9 4 3 2 15:17 15 NEWCASTLE 9 4 2 3 10:8 14 ARSENAL 8 4 1 3 12:10 13 LIVERPOOL 8 3 4 1 13:12 13 BURNLEY 9 3 4 2 8:9 13 HUDDERSFIELD 9 3 3 3 7:10 12 BRIGHTON 9 3 2 4 9:10 11 WEST BROMWICH 8 2 4 2 7:9 10 LEICESTER 9 2 3 4 12:14 9 SOUTHAMPTON 8 2 3 3 7:9 9 SWANSEA 9 2 2 5 6:10 8 EVERTON 8 2 2 4 5:13 8 WEST HAM 9 2 2 5 8:17 8 STOKE CITY 9 2 2 5 10:20 8 BOURNEMOUTH 9 2 1 6 6:13 7 CRYSTAL PALACE 9 1 0 8 2:19 3

M. R.