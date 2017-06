Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Zlatan Ibrahimović se je na berglah veselil zmage v Evropski ligi v Stockholmu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ibrahimović brez nove pogodbe pri rdečih vragih

Letos se še ne bo vrnil na igrišča

9. junij 2017 ob 18:45

Manchester - MMC RTV SLO

Vodstvo Manchester Uniteda ni ponudilo podaljšanja pogodbe Zlatanu Ibrahimoviću. Švedski napadalec je na 46 tekmah za rdeče vrage dosegel 28 golov.

20. aprila si je tik pred koncem rednega dela povratne tekme četrtfinala Evropske lige z Anderlechtom na Old Traffordu poškodoval koleno. Zaradi strganih vezi v letu 2017 zelo verjetno ne bo več stopil na zelenice.

Pogodbo je imel do 30. junija, vendar se vodstvo kluba ni odločilo za podaljšanje pogodbe. V letošnji sezoni so rdeči vragi osvojili Community Shield, ligaški pokal in tudi Evropsko ligo. Finalno tekmo v Stokholmu je Ibrahimović spremljal s tribune, nato pa je prejel medaljo na berglah.

The Sun je že aprila poročal, da mu je vodstvo kluba aprila ponudilo podaljšanje pogodbe pod istimi pogoji, kot je prišel v Manchester, se pravi 15 milijonov evrov na sezono. Dejal je, da si ne zasluži prejemati plače, dokler je poškodovan.

35-letni Ibrahimović, ki je 166-krat oblekel dres švedske reprezentance in prispeval 62 golov, je letos prvo sezono preživel na Otoku. Predtem je igral v rodnem Malmöju, Ajaxu, Juventusu, Interju, Barceloni, Milanu in PSG-ju.

Morata blizu Old Trafforda

Ni izključeno, da bi že v bližnji prihodnosti vendarle sledilo nadaljnje sodelovanje. Na Old Traffordu so trenutno v pogovorih s Špancem Alvarom Morato, ki naj bi bil zelo blizu prestopu iz madridskega Reala.

