Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 31 glasov Ocenite to novico! Ivanu Savidisu je prekipelo po sporni sodniški odločitvi. Foto: Reuters Savidis velja za enega najbogatejših Rusov. Foto: Reuters

Incident s pištolo za nedoločen čas prekinil grško prvenstvo

Tekme niso dokončali

12. marec 2018 ob 10:03

Solun - MMC RTV SLO

Po novem incidentu v grškem nogometnem prvenstvu je vlada v Atenah za nedoločen čas prekinila prvoligaško tekmovanje.

Sodu je izbila dno nedeljska tekma med Paokom iz Soluna in Aekom iz Aten. "Odločili smo se prekiniti nogometno prvenstvo," je dejal Giorgos Vasiliadis z ministrstva za šport.

Razveljavljeni gol na derbiju med Paokom in Aekom v Solunu je sprožil bes navijačev in lastnika solunskega kluba, ki je na zelenico prišel kar s pištolo.

V 90. minuti je Fernando Varela popeljal Paok proti vodilni ekipi prvenstva v vodstvo z 1:0. Stadion je eksplodiral od navdušenja. Sodnik je najprej priznal gol, nato pa ga je razveljavil zaradi domnevnega prepovedanega položaja.

Igralci obeh ekip so se začeli prerivati. Lastnik Paoka, poslovnež ruskega rodu Ivan Savidis, je v družbi telesnih stražarjev dvakrat vkorakal na zelenico. Drugič brez plašča, ki ga je odložil, za pasom pa je imel pištolo. Savidis je že nekaj časa strah in trepet grškega nogometa, tokrat pa je šel še korak dlje.

Vodilni možje Aeka so trdili, da je grozil sodnikom, preden so ga z igrišča odstranili. Napadalen je bil tudi do predstavnikov nasprotnega kluba, zato so nogometaši Aeka sklenili, da po vdoru Savidisa na igrišče odidejo v slačilnico. Tekma je bila prekinjena, razjarjene navijače pa so komaj spravili s stadiona.

Zmedo so še povečale trditve, da je sodnik Giorgos Kominis zadetek na koncu vendarle priznal. Na uradni strani lige je vpisan izid 0:0 in pripisana točka Aeku, ki ima dve točki prednosti pred Olympiakosom. Paok ima 50 točk. Zdaj se čaka uradna odločitev vodstva lige.

Incident je izbruhnil le dan po tem, ko je pritožbeno razsodišče grške nogometne zveze odločilo, da vrne tri točke Paoku, čeprav je bila tekma 25. februarja z Olympiakosom prekinjena in prvotno registrirana z izidom 3:0 za goste. Razlog je bil, da je trener Olympiakosa Oscar Garcia s tribun v obraz dobil projektil in končal v bolnišnici.

Grška policija je v ponedeljek izdala nalog za aretacijo Savidisa. Čeprav naj bi Savidis imel dovoljenje za revolver, ga policija išče zaradi vdora na nogometno igrišče, so za francosko agencijo AFP potrdili policijski viri. "Ni potrebe za pogovore, čas je za dejanja," je dejal grški minister za notranje zadeve Panos Skurletis in dodal: "Prizori, ki smo jih priča vsakodnevno v grškem nogometu, škodijo športu. Vsak, ki z revolverjem vstopi na igrišče, nima mesta v športu."

Savidis ima rusko in grško državljanstvo. Pred prevzemom Paoka je bil predsednik ruskih klubov iz Rostova. Je poslovnež in politik ter eden najbogatejših Rusov. Bil je član ruske dume in je osebni prijatelj predsednika Vladimirja Putina. Vrsto let je služboval v ruskih oboroženih silah, njegovo bogastvo pa izvira iz trgovanja s tobakom.

R. K.