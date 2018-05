Iniesta na Japonsko za 25 milijonov evrov letno

Zvezdnik Barcelone Andres Iniesta bo po koncu sezone odšel na Japonsko, saj je po trditvah španskega radia Cadena SER podpisal triletno pogodbo z ekipo Vissel Kobe.

34-letni vezist bo na sezono zaslužil 25 milijonov evrov neto.

Dogovor med Iniesto in japonskim klubom, kjer igra nekdanji nemški reprezentant Lukas Podolski, naj bi bil po poročanju Cadene sklenjen v nedeljo pred tekmo z madridskim Realom. Poleg Inieste in predsednika Vissela Hiroshija Mikitanija, ki je tudi prvi mož podjetja Rakuten, sicer glavnega pokrovitelja katalonskega nogometnega velikana, so bili na sestanku navzoči tudi vodilni možje Barcelone.

Radio Catalunya je sicer v ponedeljek poročal, da so pogovori med Iniesto in Japonci v zaključnem obdobju.

Iniesto so v zadnjem času povezovali tudi z odhodom na Kitajsko, največkrat pa je bila omenjena ekipa Chongqing Lifan. Kitajski klub se je medtem že odzval in kategorično zavrnil namigovanja medijev, da je Iniesti za triletno pogodbo ponudil 81 milijonov evrov.

R. K.