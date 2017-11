Italija brez svetovnega prvenstva!

Jutri še dvoboj Danske in Irske

13. november 2017 ob 20:28,

zadnji poseg: 13. november 2017 ob 23:04

Milano - MMC RTV SLO

Nogometašem Italije se prvič po letu 1958 ni uspelo uvrstiti na svetovno prvenstvo. V Milanu niso izničili zaostanka s prve tekme dodatnih kvalifikacij proti Švedski (1:0), na San Siru je bilo 0:0.

Italijani so imeli v prvem polčasu premoč, a tudi srečo, ker sodnik v prve pol ure nobenega od dveh igranj z roko v njihovem kazenskem prostoru ni kaznoval z 11-metrovko. V 8. minuti so strel z bele točke po prekršku nad Marcom Parolom neuspešno zahtevali tudi sami.

Najlepšo priložnost je imel Ciro Immobile, ki je v 40. minuti že premagal vratarja Robina Olsena, a je pravočasno počistil kapetan Andreas Granqvist.

Na začetku drugega polčasa so Italijani še naprej napadali in v 53. minuti je Alessandro Florenzi z volejem streljal malo mimo vratnice. Italijanski selektor Giampiero Ventura je po uri igre vse stavil na napad in na zelenico poslal Stephana El Shaarawyja in Andreo Belottija. V 66. minuti se je po posredovanju švedskega branilca Mikaela Lustiga žoga odbila v zgornji del prečke.

Švedi so nekajkrat zagrozili iz protinapadov, a do pravega strela niso prišli. V 87. minuti je na drugi strani Olsen lepo ubranil močan poskus El Shaarawyja po sredini vrat, kmalu zatem pa je Parolo z glavo streljal mimo gola. Sodnikov podaljšek je bil dolg pet minut, tudi v njem pa Italijanom ni uspelo zadeti in veliko slavje Švedov se je lahko začelo.

V petek se azzurri v Stockholmu niso izkazali, igrali so preveč boječe, Švedi pa so z agresivno igro to znali izkoristiti. V drugem polčasu je zadel rezervist Jakob Johansson.

Dodatne kvalifikacije za SP, povratne tekme

Italija - ŠVEDSKA (prva tekma: 0:1)

0:0

Italija: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Darmian (63./El Shaarawy), Jorginho, Parolo, Candreva (76./Bernardeschi), Florenzi, Jorginho, Parolo, Immobile, Gabbiadini (63./Belotti).

Švedska: Olsen, Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson, Larsson, Berg, Forsberg, Johansson (19./Svensson), Claesson, Toivonen (54./Thelin).

Sodnik: Antonio Mateu Lahot (ŠPA)



Torek ob 20.45:

IRSKA - DANSKA (prva tekma: 0:0)

Odigrano v nedeljo:

Grčija - HRVAŠKA 0:0 (prva tekma: 1:4)

ŠVICA - Severna Irska 0:0 (prva tekma: 1:0)



T. O., M. R.