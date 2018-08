Higuain in Caldara v Milan, Bonucci nazaj v Juventus

Kdo bo zmagovalec menjave med dvema rivaloma?

2. avgust 2018 ob 14:05

Milano,Torino - MMC RTV SLO

Juventus in Milan sta se dogovorila in potrdila izmenjavo igralcev, po kateri se iz Torino v Milano selita napadalec Gonzalo Higuain in branilec Mattia Caldara, v nasprotno smer pa branilec Leonardo Bonucci.

Omenjeni nogometaši v četrtek opravljajo zdravniške preglede, zvečer pa bodo uradno predstavljeni. Zaradi zapletenih pogojev, sprva posojene, nato obvezni odkupi, tudi še ni znana končna cena odškodnine, ki jo naj bi v seštevku Milan plačal Juventusu.

30-letni Argentinec je zamenjal klub, saj morajo pri Juventusu narediti prostor v moštvu ter sanirati proračun po nakupu Portugalca Cristiana Ronalda iz madridskega Reala. Higuain se bo sprva Milanu pridružil kot posojen igralec, nato pa bodo imeli rossoneri možnost, da ga odkupijo.Ronaldo je Juventus stal 112 milijonov evrov, s čimer je povišal rekordni prestop v italijanskem prvenstvu - poprej je bil rekorder prav Higuain, za katerega je Juve leta 2016 Napoliju odštel 90 milijonov evrov.

Caldara nadomestilo za Bonuccija

Skupaj s Higuiainom se iz Torina seli tudi obetavni 24-letni branilec Mattia Caldara, ki je minulo sezono kot posojeni igralec blestel pri Atalanti in naj bi z njim imeli resne načrte pri stari dami. Ravno Caldara je bil Milanov glavni pogoj, da pride do omenjene izmenjave igralcev, po kateri je v nasprotno smer šel Leonardo Bonucci.

Bonucci je lansko poletje presenetljivo izsilil prestop iz Juventusa v Milan, ki je zanj odštel 42 milijonov evrov. Glavni vzrok je bila želja po spremembi, potem ko je 7 let preživel v dresu Juventusa, sočasno pa je kot otrok oboževal Alessandra Nesta in je posledično navijal za Milan. A v Lombardiji se 31-letnik iz Vireba ni najbolje znašel in je očitno obžaloval spremembo. V minulih tednih je večkrat jasno razkril željo, da bi se vrnil v Torino, kjer se je prebil med najboljše branilec v Evropi, po prihodu Ronalda pa so dokazali, da ostaja veliki klubski cilj osvojitev Lige prvakov.

Allegri uradno potrdil izmenjavo

"Leonardo Bonucci je po enem letu nazaj. On je naš pomemben igralec," je prestop potrdil trener Juventusa Massimiliano Allegri. "Caldara je mlajši branilec, ki bo skupaj z Alessiom Romagnolijem in Danielom Ruganijem tvoril enega najboljših branilskih triov v Italiji. Žal mi je, da so nas okoliščine prisilile, da smo ga morali pustiti oditi," je Allegri priznal, da so le s težkim srcem v zameno poslali branilca, na katerega so resno računali. "Kar se tiče Higuaina. Zahvaljujem se mu za dve sezoni, v katerih je dal vse najboljše od sebe. Milan je zagotovo podpisal odličnega napadalca," se je trener serijskih italijanskih prvakov zahvalil Pipiti, ki je v dveh sezonah v dresu Juventusa dosegel 40 golov.