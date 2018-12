Nogometaši SPAL-a slavijo svojega junaka - Jasmina Kurtića. Foto: EPA Jasmin Kurtić je v letošnji Serii A dosegel tri gole. Foto: EPA Dodaj v

Kurtić junak v Ferrari – dvakrat v polno z glavo za remi ob igralcu manj

SPAL je od 49. minute imel igralca manj

1. december 2018 ob 17:09

Ferrara - MMC RTV SLO

Slovenski reprezentant Jasmin Kurtić je junak SPAL-a, saj mu je z drugim golom na tekmi uspelo svoji ekipi zagotoviti remi proti Empoliju (2:2).

29-letni Kurtić je prvi gol proslavil že v 5. minuti. Po izvedenem kotu je bil najvišji in najspretnejši v kazenskem prostoru, z glavo je matiral gostujočega vratarja.

Gostje so do polčasa zabili dva gola, med strelce sta se vpisala Rade Krunić in Francesco Caputo, in na odmor so odšli z lepo prednostjo (1:2). Po vrnitvi na zelenico je domača ekipa iz Ferrare ostala še brez Thiaga Rangela Cionka, saj je zaradi nešportnega štarta prejel rdeči karton, tako da se je znašla v težavah.

A nato je v akcijo stopil Kurtić, v 66. minuti je po odličnem predložku Lazzarija spet bil natančen – z glavo je zadel ob levi vratnici, gostujoči vratar je bil nemočen.

Drugi slovenski reprezentant Miha Zajc je za Empoli igral od 74. minute.

Vodilni Juventus danes gostuje pri Fiorentini.

14. KROG



SPAL - EMPOLI 2:2 (1:2)

Kurtić 5., 66.; Caputo 24., Krunić 43.

RK: Cionek 49./SPAL

Kurtić (SPAL) je igral vso tekmo, Zajc (Empoli) je vstopil v igro v 74. minuti.



Danes ob 18.00:

FIORENTINA - JUVENTUS



Ob 20.30:

SAMPDORIA - BOLOGNA (Belec)

Nedelja ob 12.30:

MILAN - PARMA (Štulac)

Ob 15.00:

FROSINONE - CAGLIARI (Krajnc)

SASSUOLO - UDINESE

TORINO - GENOA (Vodišek)

Ob 18.00:

CHIEVO - LAZIO (Birsa, Cesar)

Ob 20.30:

ROMA - INTER (Handanović)



Ponedeljek ob 20.30:

ATALANTA - NAPOLI (Iličić)

Lestvica: JUVENTUS 13 12 1 0 28:8 37 NAPOLI 13 9 2 2 26:13 29 INTER 13 9 1 3 25:10 28 LAZIO 13 7 2 4 19:15 23 MILAN 13 6 4 3 22:17 22 PARMA 13 6 2 5 14:16 20 ROMA 13 5 4 4 22:16 19 SASSUOLO 13 5 4 4 21:19 19 FIORENTINA 13 4 6 3 18:10 18 TORINO 13 4 6 3 17:15 18 ATALANTA 13 5 3 5 25:17 18 SAMPDORIA 13 4 4 5 17:16 16 CAGLIARI 13 3 6 4 12:16 15 GENOA 13 4 3 6 18:27 15 SPAL 14 4 2 8 13:23 14 EMPOLI 14 3 4 7 17:25 13 UDINESE 13 3 3 7 12:18 12 BOLOGNA 13 2 5 6 11:18 11 FROSINONE 13 1 4 8 10:28 7 CHIEVO 13 0 4 9 10:30 1

D. S.