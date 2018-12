Nogometaši SPAL-a slavijo svojega junaka - Jasmina Kurtića. Foto: EPA Jasmin Kurtić je v letošnji Serii A dosegel tri gole. Foto: EPA Juventus v Serii A blesti niza zmago za zmago. Foto: EPA Dodaj v

Kurtića slavijo v Ferrari, visoka zmaga Juventusa

SPAL je od 49. minute imel igralca manj

1. december 2018 ob 17:09

Ferrara - MMC RTV SLO

Slovenski reprezentant Jasmin Kurtić je junak SPAL-a, saj mu je z drugim golom na tekmi uspelo svoji ekipi zagotoviti remi proti Empoliju (2:2).

29-letni Kurtić je prvi gol proslavil že v 5. minuti. Po izvedenem kotu je bil najvišji in najspretnejši v kazenskem prostoru, z glavo je matiral gostujočega vratarja.

Gostje so do polčasa zabili dva gola, med strelce sta se vpisala Rade Krunić in Francesco Caputo, in na odmor so odšli z lepo prednostjo (1:2). Po vrnitvi na zelenico je domača ekipa iz Ferrare ostala še brez Thiaga Rangela Cionka, saj je zaradi nešportnega štarta prejel rdeči karton, tako da se je znašla v težavah.

A nato je v akcijo stopil Kurtić, v 66. minuti je po odličnem predložku Lazzarija spet bil natančen – z glavo je zadel ob levi vratnici, gostujoči vratar je bil nemočen.

Drugi slovenski reprezentant Miha Zajc je za Empoli igral od 74. minute.

Stara dama silovito v Firencah

Vodilni Juventus je pokazal vso svojo moč, s 3:0 je nadigral Fiorentino. Najprej je zadel Rodrigo Bentancur, po izredno natančni podaji Dybale se je otresel obrambe, prišel je do strela in zadel diagonalno. V drugem polčasu je nato Giorgio Chiellini izkoristil gnečo pred vrati, žogo je spravil v desni levi kot, piko na i pa je z bele točke postavil Cristiano Ronaldo.

14. KROG



SPAL - EMPOLI 2:2 (1:2)

Kurtić 5., 66.; Caputo 24., Krunić 43.

RK: Cionek 49./SPAL

Kurtić (SPAL) je igral vso tekmo, Zajc (Empoli) je vstopil v igro v 74. minuti.

FIORENTINA - JUVENTUS 0:3 (0:1)

Bentancur 31., Chiellini 69., Ronaldo 79./11-m.

Ob 20.30:

SAMPDORIA - BOLOGNA (Belec)

Nedelja ob 12.30:

MILAN - PARMA (Štulac)

Ob 15.00:

FROSINONE - CAGLIARI (Krajnc)

SASSUOLO - UDINESE

TORINO - GENOA (Vodišek)

Ob 18.00:

CHIEVO - LAZIO (Birsa, Cesar)

Ob 20.30:

ROMA - INTER (Handanović)



Ponedeljek ob 20.30:

ATALANTA - NAPOLI (Iličić)

Lestvica: JUVENTUS 14 13 1 0 31:8 40 NAPOLI 13 9 2 2 26:13 29 INTER 13 9 1 3 25:10 28 LAZIO 13 7 2 4 19:15 23 MILAN 13 6 4 3 22:17 22 PARMA 13 6 2 5 14:16 20 ROMA 13 5 4 4 22:16 19 SASSUOLO 13 5 4 4 21:19 19 FIORENTINA 14 4 6 4 18:13 18 TORINO 13 4 6 3 17:15 18 ATALANTA 13 5 3 5 25:17 18 SAMPDORIA 13 4 4 5 17:16 16 CAGLIARI 13 3 6 4 12:16 15 GENOA 13 4 3 6 18:27 15 SPAL 14 4 2 8 13:23 14 EMPOLI 14 3 4 7 17:25 13 UDINESE 13 3 3 7 12:18 12 BOLOGNA 13 2 5 6 11:18 11 FROSINONE 13 1 4 8 10:28 7 CHIEVO 13 0 4 9 10:30 1

D. S.