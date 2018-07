Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Robin Olsen je novi vratar Rome. Foto: EPA Dodaj v

Roma hitro našla zamenjavo za Alissona

Olsen je okrepil klub iz večnega mesta

25. julij 2018 ob 11:46

Rim - MMC RTV SLO, STA

Vodstvo Rome je našlo zamenjavo za brazilskega vratarja Alissona, ki je pred dnevi za 75 milijonov evrov odšel v Liverpool.

Novi vratar ekipe iz večnega mesta je 28-letni švedski reprezentančni vratar Robin Olsen, ki je nazadnje igral za Köbenhavn, poročajo agencije.

Olsen, ki se je s Švedsko letos prebil v četrtfinale svetovnega prvenstva v Rusiji, za izbrano vrsto pa je odigral 23 tekem, je z Romo podpisal petletno pogodbo.

Osnovna odškodnina: 8,5 milijona evrov

Prestop švedskega vratarja iz Danske na Apeninski polotok bo vodstvo Rome stal 8,5 milijona evrov neposredno, ob tem pa ima pogodba številne klavzule, ki bi prestop z različnimi uslugami lahko podražile še za 3,5 milijona. Kluba sta se dogovorila tudi, da bo Köbenhavn, če bo Roma vratarja prodala predčasno, dobil deset odstotkov sredstev prestopa. "Velika čast je, da me je izbrala Roma. To je zame naslednji korak in komaj čakam, da se bo začelo," je ob prestopu povedal švedski vratar.

