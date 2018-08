Video: Mojstrovina Kurtića za zmago Spala

Handanović premagan z bele točke

19. avgust 2018 ob 22:52,

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Spala so v 1. krogu italijanskega prvenstva v gosteh premagali Bologno, edini zadetek je bilo remekdelo Jasmina Kurtića.

Na semaforju je bila 71. minuta, slovenski reprezentant je žogo dobil na levi strani, naredil nekaj korakov proti sredini in nato silovito udaril s skoraj 30 metrov. Žoga se je od vratnice odbila v mrežo, vratar Lukasz Skorupski je bil popolnoma brez moči.

Handanović skoraj ubranil 11-metrovko

Manj zadovoljen je bil Samir Handanović. Njegov Inter, ki ima pred sezono visoke apetite, je klonil na gostovanju pri Sassuolu z 1:0. Edini zadetek je padel v 27. minuti, ko je bil z najstrožje kazni natančen Domenico Beradi. Slovenski vratar se je žoge sicer dotaknil, a je vseeno pristala v mreži. Razmerje v strelih je bilo sicer 12:5 v korist Interja, ki pa je ostal brez točk. Sassuolo je na vseh zadnjih štirih tekmah premagal Inter!

Igrala še Zajc in Štulac

Empoli je z 2:0 premagal Cagliari, Miha Zajc je za zmagovalce igral 87 minut. Točko pa je s Parmo osvojil Leo Štulac. Gostitelji so sicer vodili z 2:0, a se je Udinese vrnil in izenačil na 2:2.

Video: gol Kurtića

Italijansko prvenstvo, 1. krog:

CHIEVO - JUVENTUS 2:3 (1:1)

Stepinski 38., Giaccherini 56./11-m; Khedira 3., Bani 75./ag, Bernardeschi 93.

Birsa je sedel na klopi, Cesar (oba Chievo) pa je poškodovan.

LAZIO - NAPOLI 1:2 (1:1)

Immobile 25.; Milik 45., Insigne 59.

TORINO - ROMA 0:1 (0:0)

Džeko 89.

EMPOLI - CAGLIARI 2:0 (1:0)

Krunić 14., Caputo 51.

Zajc (Empoli) je igral do 87. minute.

PARMA - UDINESE 2:2 (1:0)

Inglese 43., Barilla 59.; De Paul 65./11-m, Fofana 69.

Štulac (Parma) je igral celo tekmo.

BOLOGNA - SPAL 0:1 (0:0)

Kurtić 71. RK: Nagy 90./Bologna

Kurtić je igral do 83. minute.



SASSUOLO - INTER 1:0 (1:0)

Berardi 27./11-m

Handanović (Inter) je branil vso tekmo.



Ponedeljek ob 20.30:

ATALANTA - FROSINONE

(Iličić; Krajnc)



Prestavljeno:

MILAN - GENOA (Vodišek)

SAMPDORIA - FIORENTINA

(Belec)

