Italijansko prvenstvo: Inter - Milan 2:1

Handanović v začetni postavi črno-modrih

15. oktober 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 15. oktober 2017 ob 22:07

Milano - MMC RTV SLO

V 8. krogu italijanskega prvenstva je na sporedu milanski derbi. Inter, ki v letošnji sezoni še ne pozna poraza, gosti Milan.

Samir Handanović in soigralci so odlično začeli novo sezono, oddali so le dve točki in z zmago bi se lahko zavihteli na drugo mesto, potem ko je Juventus v soboto izgubil proti Laziu z 1:2. V vodstvu je Napoli, ki je zbral maksimalnih 24 točk.

Milan je izgubil že trikrat in trener Vincenzo Montella je prejel že številne kritike. Če bo izgubil tudi mestni derbi, bo pod velikim vprašajem njegova služba na San Siru.

8. krog, danes ob 20.45:

INTER - MILAN 2:1 (1:0)

Icardi 28., 63.; Suso 56.

Inter: Handanović, D'Ambrosio, Škriniar, Miranda, Nagatomo, Vecino, Borja Valero, Candreva, Gagliardini, Perišić, Icardi.

Milan: Donnarumma, Musacchio, Bonucci, Romagnoli, Borini, Kessie (46./Cutrone), Biglia, Bonaventura, Rodriguez, Suso, Andre Silva.

Sodnik: Paolo Tagliavento

FIORENTINA - UDINESE 2:1 (1:0)

Thereau 28., 57.; Samir 72.

BOLOGNA - SPAL 2:1 (1:0)

Poli 30, Salamon 49./ag; Antenucci 88.

CAGLIARI - GENOA 2:3 (0:2)

Pavoletti 48., Pedro 78./11-m; Galabinov 8., Taarabt 35., Rigoni 75.

CROTONE - TORINO 2:2 (1:0)

Rohden 25., Martella 64.; Falque 54., De Silvestri 92.

Kotnik (Crotone) ni bil v ekipi.

SAMPDORIA - ATALANTA 3:1 (0:1)

Zapata 56., Caprari 60., Linetty 68.; Cristante 21.

Iličić je igral do 73. minute, Kurtić (oba Atalanta) je bil na klopi.

SASSUOLO - CHIEVO 0:0

Birsa je igral do 76. minute, Cesar (oba Chievo) je bil na klopi.

Ponedeljek ob 20.45:

VERONA - BENEVENTO



Odigrano v soboto:

JUVENTUS - LAZIO 1:2 (1:0)

Douglas Costa 23.; Immobile 47., 54./11-m

Dybala (Juventus) je v 97. minuti zapravil 11-m.

ROMA - NAPOLI 0:1 (0:1)

Insigne 20.

Lestvica: NAPOLI 8 8 0 0 26:5 24 JUVENTUS 8 6 1 1 21:7 19 LAZIO 8 6 1 1 21:10 19 INTER 7 6 1 0 14:3 19 ROMA 7 5 0 2 14:5 15 SAMPDORIA 7 4 2 1 11:9 14 BOLOGNA 8 4 2 2 8:8 14 TORINO 8 3 4 1 14:13 13 MILAN 7 4 0 3 10:10 12 CHIEVO 8 3 3 2 9:9 12 FIORENTINA 8 3 1 4 12:11 10 ATALANTA 8 2 3 3 13:13 9 UDINESE 8 2 0 6 13:15 6 CAGLIARI 8 2 0 6 6:14 6 CROTONE 8 1 3 4 6:14 6 GENOA 8 1 2 5 8:13 5 SPAL 8 1 2 5 7:14 5 SASSUOLO 8 1 2 5 4:15 5 HELLAS VERONA 7 0 3 4 3:16 3 BENEVENTO 7 0 0 7 2:18 0

A. G.