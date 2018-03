Italijansko prvenstvo: Inter - Napoli 0:0

Dybala priigral stari dami nove tri točke

11. marec 2018 ob 20:45,

zadnji poseg: 11. marec 2018 ob 21:40

Milano - MMC RTV SLO

Na derbiju 28. kroga Serie A se na San Siru merita Inter in Napoli. Juventus je z dvema zadetkoma Paula Dybale premagal Udinese z 2:0.

Samir Handanović je v vratih gostiteljev, ki so po odličnem začetku sezone precej popustili in so padli na peto mesto. Neapeljčani ciljajo na prvi "scudetto" po letu 1990, obeta se izjemno napet boj s Torinčani.

Navijači Fiorentine so se na tekmi proti Beneventu (1:0) še enkrat poklonili umrlemu nogometašu Davideju Astoriju, ki je prejšnjo nedeljo umrl med spanjem zaradi zastoja srca. Fotoutrinke s tekme si lahko ogledate spodaj.

28. krog:

ROMA - TORINO 3:0 (0:0)

Manolas 56., De Rossi 73., Pellegrini 93.



VERONA - CHIEVO 1:0 (0:0)

Caracciolo 52.

Birsa je igral do 87. minute, Cesar (oba Chievo) pa je sedel na klopi.



FIORENTINA - BENEVENTO 1:0 (1:0)

Hugo 25.

BOLOGNA - ATALANTA 0:1 (0:0)

De Roon 83.

Iličić (Atalanta) je vstopil v igro v 62. minuti.



CAGLIARI - LAZIO 2:2 (1:1)

Pavoletti 25., Barella 74./11-m; Ceppitelli 35./ag, Immobile 95.

CROTONE - SAMPDORIA 4:1 (3:0)

Trotta 6., 37., Stoian 23., Silvestre 85./ag., Zapata 70.

Trotta je v 23. minuti zapravil 11-m.

Belec (Sampdoria) je bil na klopi.

SASSUOLO - SPAL 1:1 (1:1)

Babacar 31./11-m; Antenucci 27.

Politanu (Sassu.) je vratar v 45. minuti ubranil 11-m. Kurtić (Spal) je igral vso tekmo.



JUVENTUS - UDINESE 2:0 (1:0)

Dybala 20., 49.

Higuainu (Juventus) je vratar v 38. min ubranil 11-m.

GENOA - MILAN 0:1 (0:0)

Silva 94.

Ob 20.45:

INTER - NAPOLI 0:0 (0:0)

Inter: Handanović, Joao Cancelo, Škriniar, Miranda, d'Ambrosio, Gagliardini, Brozović, Candreva, Rafinha, Perišić, Icardi.

Napoli: Reina, Hysaj, Koulibaly, Raul Albiol, Mario Rui, Allan, Jorginho, Hamšik, Jose Callejon, Mertens, Insigne.

Sodnik: Daniele Orsato

Lestvica: JUVENTUS 27 23 2 2 65:15 71 NAPOLI 27 22 3 2 62:19 69 ROMA 28 17 5 6 47:23 56 LAZIO 28 16 5 7 66:36 53 INTER 26 14 9 3 42:21 51 MILAN 27 14 5 8 38:30 47 SAMPDORIA 27 13 5 9 47:38 44 ATALANTA 26 11 8 7 38:29 41 FIORENTINA 27 10 8 9 36:32 38 TORINO 27 8 12 7 36:35 36 UDINESE 27 10 3 14 37:40 33 BOLOGNA 28 10 3 15 33:40 33 GENOA 27 8 6 13 21:28 30 CAGLIARI 27 7 5 15 25:43 26 CHIEVO 27 6 7 14 23:44 25 SASSUOLO 27 6 6 15 16:47 24 SPAL 28 5 9 14 28:50 24 CROTONE 27 6 6 15 27:48 24 HELLAS VERONA 27 6 4 17 25:51 22 BENEVENTO 27 3 1 23 18:61 10

A. G.