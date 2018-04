Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Navijači Juventusa že nestrpno pričakujejo sedmi zaporedni "scudetto". Foto: EPA Dodaj v

Italijansko prvenstvo: Juventus - Napoli 0:0

Benevento kljub zmagi na San Siru izpadel

22. april 2018 ob 20:45,

zadnji poseg: 22. april 2018 ob 21:34

Torino - MMC RTV SLO

Na derbiju 34. kroga Serie A se v Torinu merita Juventus in Napoli. Stara dama lahko z zmago naredi odločilen korak do sedmega zaporednega "scudetta".

Neapeljčani zaostajajo štiri točke, po današnji tekmi pa so do konca na sporedu le še štirje krogi.

Benevento se vrača v Serie B

Nogometaši Beneventa so v soboto na San Siru premagali Milan z 1:0, a jim je danes dobro razpoloženje pokvaril Crotone, ki je z zmago z 2:1 v Vidmu proti Udineseju poskrbel za Beneventovo vrnitev med drugoligaše.

Benevento, ki je tudi matični klub Sampdorii posojenega slovenskega reprezentanta Vida Belca, se tako med drugoligaše vrača po enem letu. Klub, ki domuje približno 60 kilometrov vzhodno od Neaplja, je zelo slabo začel sezono med prvoligaši, saj je izgubil 14 zaporednih tekem in s tem poskrbel za neslaven rekord v kateri koli izmed petih najmočnejših evropskih lig. Zdaj pa za mesti, ki bi ga rešila izpada, zaostaja za nedosegljivih 14 točk, do konca pa so le še štirje krogi.

34. krog, danes ob 20.45:

JUVENTUS - NAPOLI 0:0 (0:0)

Juventus: Buffon, Höwedes, Benatia, Chiellini (11./Lichtsteiner), Asamoah, Khedira, Pjanić, Matuidi, Douglas Costa, Higuain, Dybala.

Napoli: Reina, Hysaj, Raul Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Allan, Jorginho, Hamšik, Jose Callejon, Mertens, Insigne.

Sodnik: Gianluca Rocchi

SPAL - ROMA 0:3 (0:1)

Vicari 33./ag, Nainggolan 52., Schick 60.

Kurtić (Spal) je igral vso tekmo.



SASSUOLO - FIORENTINA 1:0 (1:0)

Politano 41.

RK: Dabo 30./Fiorentina



MILAN - BENEVENTO 0:1 (0:1)

Iemmello 29.

RK: Diabate 80./Benevento



CAGLIARI - BOLOGNA 0:0

UDINESE - CROTONE 1:2 (1:1)

Lasagna 6.; Simy 7., Faraoni 86.

CHIEVO - INTER 1:2 (0:0)

Stepinski 90.; Icardi 52., Perišić 61.

Birsa je vstopil v 67. min, Cesar (oba Chievo) je bil na klopi. Handanović (Inter) je branil vso tekmo.

ATALANTA - TORINO 2:1 (0:0)

Freuler 53., Gosens 64.; Ljajić 56.

LAZIO - SAMPDORIA 4:0 (2:0)

Milinković-Savić 32., de Vrij 43., Immobile 85., 88.

Belec (Sampdoria) je bil na klopi.

Ponedeljek ob 20.45:

GENOA - VERONA

Lestvica: JUVENTUS 33 27 4 2 78:19 85 NAPOLI 33 25 6 2 70:23 81 ROMA 34 20 7 7 55:27 67 LAZIO 34 20 7 7 83:43 67 INTER 34 18 12 4 56:23 66 ATALANTA 34 15 10 9 52:35 55 MILAN 34 15 9 10 44:38 54 SAMPDORIA 34 15 6 13 51:53 51 FIORENTINA 34 14 9 11 47:38 51 TORINO 34 11 14 9 48:41 47 BOLOGNA 34 11 6 17 37:44 39 GENOA 33 10 8 15 26:33 38 SASSUOLO 34 9 10 15 25:53 37 CAGLIARI 34 9 6 19 30:56 33 UDINESE 34 10 3 21 43:56 33 CROTONE 34 8 7 19 32:59 31 CHIEVO 34 7 10 17 30:53 31 SPAL 34 5 14 15 30:55 29 HELLAS VERONA 33 7 4 22 26:65 25 BENEVENTO 34 5 2 27 29:78 17

