Izjemne obrambe Navasa in dva gola Benzemaja za drugo zmago Reala

Brez zadetkov v Sevilli

27. avgust 2018 ob 00:05

Girona - MMC RTV SLO

Girona je v 2. krogu španskega prvenstva povedla proti madridskemu Realu, a se je v drugem polčasu kraljevi klub razigral (1:4). Dvakrat je zadel Karima Benzema.

Gostitelji so bili v prvem polčasu zelo nevarni pred 13.889 gledalci na stadionu Municipal de Motilivi, ponoviti so želeli lansko sezono, ko so 29. oktobra pripravili senzacijo in z 2:1 ugnali evropske prvake. Tokrat so se izbranci Julena Lopeteguija zbrali v drugem polčasu in imajo po dveh krogih šest točk. Odhod Cristiana Ronalda se na začetku sezone (še) ne pozna.

Borja Garcia zadel za vodstvo Girone

Benzema je že v 10. minuti zatresel mrežo, vendar je bil v prepovedanem položaju. Po četrt ure igre so gostitelji povedli. Strel branilca Pedra Porra je uspel Nacho še blokirati, vendar se je žoga odbila do Borje Garcie, ki jo z desno nogo z enajstih metrov zabil pod prečko. Gostje niso našli pravega ritma vse do 39. minute, ko najprej Isco in Benzema nista uspela zadeti. Odbita žoga je prišla do Marca Asensia, ki ga je Marc Muniesa spotaknil v kazenskem prostoru. Sergio Ramos je v slogu Antonina Panenke žogo poslal po sredini vrat in prelisičil čuvaja mreže Bona.

Odlična igra Reala v nadaljevanju

Spretni Asensio je v 53. minuti odvzel žogo nepazljivemu Pereju Ponsu, ki ga je nato podrl. Sodnik Juan Martinez Munuera se je znova pravilno odločil za najstrožjo kazen. Tokrat je odgovornost prevzel Benzema, ki je z desno nogo poslal Bona v napačno smer. Madridčani so se po vodstvu razleteli po zelenici. Po uri igre so izvedli odličen protinapad. Isco je velemojrstko podal v prazen prostor, Gareth Bale pa je po desni strani stekel sam proti vratom in z levico ukanil Bona za 1:3.

Navas potisnil Courtoisa v neugoden položaj

Girona se ni predala. V 78. minuti se je izkazal vratar Keylor Navas, ki je obranil nevaren strel Borje Garcie. Dve minuti zatem je Bale z desne strani podal pred vrata, kjer si je Benzema zaustavil žogo in jo z bližine zabil v mrežo. V sodnikovem dodatku je znova zablestel Navas, Alex Granell Nogue je poskusil z roba kazenskega prostora. Vratar Reala je bil izvrsten in Thibaut Curtois, ki je prišel iz Chelseaja, bo verjetno še naprej le sedel na klopi.

2. krog:

GETAFE - EIBAR 2:0 (1:0)

A. Rodriguez 18., Molina 90.



LEGANES - REAL SOCIEDAD 2:2 (0:2)

El Zhar 54., 88.; Zurutuza 11., Illarramendi 17.



ALAVES - BETIS 0:0



ATLETICO MADRID - RAYO VALLECANO 1:0 (0:0)

Griezmann 63.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.



VALLADOLID - BARCELONA 0:1 (0:0)

Dembele 57.

ESPANYOL - VALENCIA 2:0 (0:0)

Granero 63., Iglesias 68.

SEVILLA - VILLARREAL 0:0



GIRONA - REAL MADRID 1:4 (1:1)

Borja Garcia 17.; Ramos 39./11-m, Benzema 52./11-m, 80., Bale 59.

Girona: Bono, Porro (79./Aday), Juanpe, Bernardo, Muniesa, Pere Pons (71./Aleix Garcia), David Timor, Granell, Portu, Lozano (58./Stuani), Borja Garcia.

Real Madrid: Navas, Carvajal, Nacho, Ramos, Marcelo (60./Varane), Casemiro, Kroos, Bale (87./Lucas Vazquez), Isco (77./Modrić), Asensio, Benzema.

Sodnik: Juan Martinez Munuera





Ponedeljek ob 20.15:

LEVANTE - CELTA VIGO



Ob 22.00:

ATHLETIC BILBAO - HUESCA

Lestvica: REAL MADRID 2 2 0 0 6:1 6 BARCELONA 2 2 0 0 4:0 6 SEVILLA 2 1 1 0 4:1 4 ESPANYOL 2 1 1 0 3:1 4 REAL SOCIEDAD 2 1 1 0 4:3 4 ATLETICO MADRID 2 1 1 0 2:1 4 LEVANTE 1 1 0 0 3:0 3 ATHLETIC BILBAO 1 1 0 0 2:1 3 SD HUESCA 1 1 0 0 2:1 3 GETAFE 2 1 0 1 2:2 3 CELTA VIGO 1 0 1 0 1:1 1 LEGANES 2 0 1 1 3:4 1 VILLARREAL 2 0 1 1 1:2 1 REAL VALLADOLID 2 0 1 1 0:1 1 VALENCIA 2 0 1 1 1:3 1 GIRONA 2 0 1 1 1:4 1 ALAVES 2 0 1 1 0:3 1 REAL BETIS 2 0 1 1 0:3 1 EIBAR 2 0 0 2 1:4 0 RAYO VALLECANO 2 0 0 2 1:5 0

A. G.