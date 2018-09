Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Jan Oblak je kljub odličnim predstavam ostal brez nominacije za najboljših pet vratarjev pretekle sezone. Foto: EPA Gre za 14. izbor "World 11", med nominiranci pa sta bila vedno do zdaj Portugalec Ronaldo in Italijan Gianluigi Buffon. Foto: Reuters Dodaj v

Jana Oblaka letos ni v elitni peterici

Tudi tokrat na seznamu Buffon in Ronaldo

10. september 2018 ob 16:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sindikat poklicnih igralcev nogometa Fifpro je objavil seznam 55 nogometašev, ki so v izboru za najboljše v sezoni 2017/18. Med njimi ni Jana Oblaka.

25 tisoč nogometašev iz 65 držav, ki glasujejo, je Oblaka lani uvrstilo med peterico najboljših vratarjev sveta, letos pa ne, čeprav je Škofjeločan v madridskem Atleticu odlično branil v španskem prvenstvu (tretjič zapored je prejel nagrado zamora za najboljšega vratarja v La ligi) in spomladi osvojil tudi Evropsko ligo, na začetku te sezone pa je v vitrino po zmagi nad Realom dodal še evropski superpokal.

Med peterico najboljših vratarjev sezone tako po mnenju sindikata poklicnih igralcev spadajo Italijan Gianluigi Buffon (Juventus/PSG), ki je bil že lani izbran za najboljšega vratarja po izboru Fifproja, Belgijec Thibaut Courtois (Chelsea/Real Madrid), Španec David De Gea (Manchester United), Kostaričan Keylor Navas (Real Madrid) in Nemec Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), ki je na seznamu prvič.

Poleg Oblaka se v širši izbor ni uspelo uvrstiti niti Nemcu Manuelu Neuerju, ki je bil na seznamu v letih 2013, 2014, 2015 in 2016.

Razglasitev najboljših bo 24. septembra v Londonu.

Na seznamu je devet španskih, osem francoskih, šest brazilskih in pet hrvaških nogometašev. Glasovanje poteka od sezone 2004/2005, le dva igralca pa sta bila do zdaj vedno na širšem seznamu: Gianlugi Buffon in Cristiano Ronaldo.

Seznam, vratarji:

Gianluigi Buffon

Thibaut Courtois

David De Gea

Keylor Navas

Marc-Andre ter Stegen

Branilci:

Jordi Alba

Dani Alves

Daniel Carvajal

Giorgio Chiellini

Virgil van Dijk

Diego Godin

Mats Hummels

Joshua Kimmich

Dejan Lovren

Marcelo

Yerry Mina

Benjamin Pavard

Gerard Pique

Sergio Ramos

Thiago Silva

Kieran Trippier

Samuel Umtiti

Raphaël Varane

Šime Vrsaljko

Kyle Walker

Vezisti:

Sergio Busquets

Casemiro

Philippe Coutinho

Kevin De Bruyne

Eden Hazard

Andres Iniesta

Isco

N'Golo Kante

Toni Kroos

Nemanja Matić

Luka Modrić

Paul Pogba

Ivan Rakitić

David Silva

Arturo Vidal

Napadalci:

Karim Benzema

Edinson Cavani

Paulo Dybala

Antoine Griezmann

Harry Kane

Robert Lewandowski

Romelu Lukaku

Mario Mandzukić

Sadio Mane

Kylian Mbappe

Lionel Messi

Neymar

Cristiano Ronaldo

Mohammed Salah

Luis Suarez

T. O.