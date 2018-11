Tin Jedvaj je z glavo zadel za 2:1. Foto: Reuters Dodaj v

Jedvaj z dvema goloma junak na razprodanem Maksimirju

BiH gostuje na Dunaju

15. november 2018 ob 20:45,

Zagreb,Dunaj - MMC RTV SLO

Nogometaši Hrvaške so na izjemno napeti tekmi Lige narodov na razprodanem stadionu Maksimir premagali Španijo s 3:2. Odločil je Tin Jedvaj v 93. minuti.

Svetovni podprvaki so se izbrancem Luisa Enriqueja oddolžili za poraz z 0:6 v Elcheju. Španci imajo v skupini 4 zdaj šest točk in upajo, da se bosta Anglija in Hrvaška na Wembleyju razšli z remijem. Morebitni zmagovalec nedeljskega obračuna si bo zagovotil zmago v tej skupini.

Perišić v vratnico

V prvem polčasu so bili Hrvati bolj nevarni. Najlepšo priložnost je imel Ivan Perišić, ki je v 5. minuti na levi strani preigral Sergija Roberta in nevarno streljal, David de Gea je žogo preusmeril v vratnico.

Batshuayi odločil v Brsulju

V ligi A je bila na sporedu še ena tekma. V skupini 2 sta je Belgija ugnala Islandija s 2:0. Obračun v Bruslju je zaznamoval dvakratni strelec Michy Batshuayi, ki je zadel v 65. in 81. minuti.

Brez golov na Dunaju

Nogometaši iz BiH so si že pred gostovanjem na Dunaju s tremi zmagami zagotovili prvo mesto v tretji skupini lige B, na Dunaju pa so se z Avstrijci razšli brez golov.

Grki so v ligi C premagali Fince z 1:0, edini gol pa je v 25. minuti dosegel Albin Granlund, ki je zatresel lastno mrežo. Na drugi tekmi skupine 2 je bila Madžarska boljša od Estonije z 2:0, zadela sta Willi Orban v 8. in Adam Szalai v 69. minuti.

LIGA A, SKUPINA 2:

BELGIJA - ISLANDIJA 2:0 (0:0)

Batshuayi 65., 81.



Nedelja ob 20.45:

ŠVICA - BELGIJA



Vrstni red: Belgija in Švica po 6, Islandija 0.

SKUPINA 4:

HRVAŠKA - ŠPANIJA 3:2 (0:0)

Kramarić 54., Jedvaj 69., 93.; Dani Ceballos 56., Ramos 78./11-m

Hrvaška: Kalinić, Vrsaljko, Lovren, Vida, Jedvaj, Rakitić (67./Vlašić), Brozović, Rebić (73./Brekalo), Modrić, Perišić, Kramarić (89./Pjaca).

Španija: de Gea, Sergi Roberto, Ramos, Inigo Martinez, Jordi Alba, Saul Niguez (74./Suso), Busquets, Dani Ceballos, Rodrigo Moreno (61./Asensio), Iago Aspas (64./Morata), Isco.

Sodnik: Aleksej Kulbakov (Belorusija)



Nedelja ob 15.00:

ANGLIJA - HRVAŠKA



Vrstni red: Španija 6, Anglija in Hrvaška po 4 točke.

LIGA B, SKUPINA 3:

AVSTRIJA - BiH 0:0

Avstrija: Lindner, Lainer, Dragović, Hinteregger, Alaba, Zulj (82./Janko), Baumgartlinger, Lazaro, Kainz (46./Schlager), Schöpf (67./Gregoritsch), Arnautović.

BiH: Šehić, Vranješ, Šunjić, Zukanović, Čivić, Šarić, Pjanić (87./Gojak), Bešić, Duljević (79.,/Krunić), Džeko, Višća.

Sodnik: Andrew Dallas (Škotska)





Nedelja ob 18.00:

SEVERNA IRSKA - AVSTRIJA



Vrstni red: BiH 9, Avstrija 3, Severna Irska 0 točk.

LIGA C, SKUPINA 2:

GRČIJA - FINSKA 1:0 (1:0)

Granlund 25./ag

MADŽARSKA - ESTONIJA 2:0 (1:0)

Orban 8., Szalai 69.



Vrstni red: Finska 12, Grčija 9, Madžarska 7, Estonija 1.

LIGA D, SKUPINA 1:

KAZAHSTAN - LATVIJA 1:1 (1:0)

Sujumbajev 37.; Rakels 49.

ANDORA - GRUZIJA 1:1 (0:1)

Martinez 63.; Čakvetadze 9.



Vrstni red: Gruzija 13, Kazahstan 6, Latvija in Andora po 3.





SKUPINA 2:

SAN MARINO - MOLDAVIJA 0:1 (0:0)

Damascan 78.



LUKSEMBURG - BELORUSIJA 0:2 (0:1)

Dragun 37., 54.



Vrstni red: Belorusija 11, Luksemburg 9, Moldavija 5, San Marino 0.

