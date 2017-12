Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Patrick Cutrone je polepšal praznike navijačem Milana. Foto: Reuters Samir Handanović je bil nemočen v 104. minuti. Foto: Reuters Dodaj v

Joker Cutrone v podaljšku odločil milanski derbi

Lazio v torek izločil Fiorentino

27. december 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 27. december 2017 ob 23:23

Milano - MMC RTV SLO

V četrtfinalu italijanskega pokala je Milan premagal Inter z 1:0 po podaljšku in se bo v polfinalu pomeril z Laziem. Odločil je rezervist Patrick Cutrone v 104. minuti.

Trener Gennaro Gattuso je znova lažje zadihal. V prvenstvu mu ne gre prav nič po načrtih. V soboto so rdeče-črni na San Siru izgubili proti Atalanti z 0:2. Padli so na enajsto mesto. Osvojili so le 24 točk in za četrtim mestom, ki še vodi v Ligo prvakov, zaostajajo kar 14 točk.

Zadetek Perišića razveljavil videosodnik

Pritisk pred prestižnim derbijem je bil velik. Inter se je v 24. minuti že veselil zadetka. Ivan Perišić je z leve strani podal pred vrata, kjer se je žoga od vratarja Antonia Donnarumme (brat Gianluigija Donnarumme je v zadnjem trenutku zamenjal 40-letnega Marca Storarija, ki se je poškodoval na ogrevanju) odbila v mrežo. Sodnik Marco Guida je zadetek priznal, a je posredoval videosodnik, ki je opazil prepovedan položaj Andree Ranocchie pred vrati, in gol ni veljal. Štiri minute zatem se je izkazal Samir Handanović v vratih Interja, ko je obranil strel Susa.

Suso zadel prečko

V drugem polčasu je bil Milan nevarnejši. Giacomo Bonaventura je v 65. minuti iz bližine z glavo streljal čez vrata. V 79. minuti je Suso z roba kazenskega prostora zavrtničil žogo proti vratom, odbila se je od branilca Milana Škriniarja in oplazila prečko. Perišić je na drugi strani v naslednji akciji streljal prek vrat z leve strani.

Cutrone unovčil sijajno podajo Susa

V zadnjih minutah rednega dela in tudi na začetku podaljška je bil Milan boljši. V 104. minuti je padla odločitev. Razigrani Suso je natančno podal v prazen prostor pred vrati, Cutrone se je izognil prepovedanemu položaju in z desnico matiral Handanovića. 19-letni napadalec je v 76. minuti zamenjal Nikolo Kalinića. V drugem delu podaljška je Inter pritisnil, a je bil brez prave ideje pred vrati.

Inter v krizi

Inter je bil še pred dvema tednoma na vrhu lestvice, nato pa je doživel nepričakovana poraza proti Udineseju (1:3) in Sassuolu (0:1). Izbranci Luciana Spallettija zdaj zaostajajo že pet točk za Napolijem, izpadli pa so tudi iz pokala.

Četrtfinale:

MILAN - Inter * 1:0 (0:0)

Cutrone 104.

* - po podaljšku

Milan: A. Donnarumma, Abate (53./Calabria), Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Biglia, Locatelli (73./Calhanoglu), Suso, Bonaventura, Kalinić (76./Cutrone).

Inter: Handanović, Cancelo, Škriniar, Ranocchia, Nagatomo, Vecino, Gagliardini (75./Brozović), Candreva (101./Eder), Joao Mario (67./Borja Valero), Perišić, Icardi.

Sodnik: Marco Guida

LAZIO - Fiorentina 1:0 (1:0)

Lulić 6.

Torek, 2. januarja, ob 20.45:

NAPOLI - ATALANTA



Sreda, 3. januarja, ob 20.45:

JUVENTUS - TORINO

A. G.