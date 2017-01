Jokić: Nikomur se nisem zameril, niti se niso zamerili oni meni

Reprezentančni branilec o Villarrealu, zlomu mezinca in iskanju novega kluba

9. januar 2017 ob 20:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Največ možnosti je, da bi odšel nazaj v Anglijo," je za MMC povedal Bojan Jokić, ki po prekinitvi pogodbe z Villarrealom trenira z osebnim trenerjem in čaka, kam ga bo vodila nadaljnja nogometna pot.

30-letni Kranjčan od prejšnjega tedna uradno ni več član španskega prvoligaša, v katerega je iz Chieva prestopil julija 2013 in kjer v zadnjem času ni več dobival priložnosti. Kot kaže, se kaj lahko zgodi, da bo Španijo znova zamenjal za Otok, tako kot lani, ko je v drugem delu sezone nosil dres Nottingham Foresta.

"Več bo znano v prihodnjih dneh, odprtih je nekaj stvari iz različnih držav. Iz Turčije, o kateri se je največ pisalo, nisem dobil nobene ponudbe. Res je, da so me klicali, a ni bilo nič konkretnega, niti si tja nisem želel. Nikoli se ne ve, kam te odpelje življenje, toda najverjetneje ostajam v zahodni Evropi. Predvsem pa si želim klub, kjer bi igral," nam je zatrdil nogometaš, ki ima za Boštjanom Cesarjem in Valterjem Birso največ nastopov za slovensko reprezentanco. Kar 82 jih je že nabral od debija na Cipru pred skoraj 11 leti.

Kako so prekinitev pogodbe, ki je veljala do junija, sprejeli v Villarrealu? "Na začetku jim ni bilo prav, da sem se tako odločil, a smo se nato lepo pogovorili in rešili zadevo. V klubu so me imeli radi, nikomur se nisem zameril, niti se niso zamerili oni meni. Ni imelo smisla, da samo treniram. Tudi oditi na posojo, o čemer sem najprej razmišljal, ne bi imelo smisla, saj bi bil ob koncu sezone tako ali tako prost igralec."



Jokić se je že poleti pogovarjal, da bi odšel iz Španije, ker so v klub pripeljali novega bočnega branilca in sta imela dva prednost pred njim. A takrat se je pri dogovorih zapletlo, tudi zaradi odškodnine.

Z omrtvičenimi prsti zdržal do konca

Kot je znano, si je izkušeni Gorenjec na tekmi proti Angliji pred tremi meseci zlomil prst na levi nogi. Pojasnil nam je, da je pri Villarrealu z ekipo začel trenirati en teden po vrnitvi z novembrske reprezentančne akcije, ko je Slovenija gostovala na Malti in Poljskem.

"Na Brdu sem tedaj že tekel, resda samo naravnost in v prevelikih copatah, da ni stiskalo. Fizično med premorom nisem veliko izgubil, vse je bilo v redu, in po vrnitvi v Španijo sem se kmalu priključil ekipi ter treniral do 22. decembra, ko sem se vrnil v Slovenijo. Tu zdaj treniram z osebnim trenerjem, včasih enkrat, včasih dvakrat na dan, tudi z žogo. Če se bo iskanje novega kluba zavleklo, se bom priključil treningom Triglava ali kakšne druge ekipe. Tudi Villarreal mi je ponudil, da lahko treniram z njimi, a tega nisem sprejel zaradi možnosti kakšne poškodbe, kar bi bilo v tem trenutku najslabše. Najpomembneje je, da sem 'fit'".

Jokić je razložil, da si je mezinec zlomil v dvoboju s Theom Walcottom. "Ravno ko sem podal žogo, mi je čudno stopil na nogo oziroma jo je malce oplazil. V trenutku sem začutil hudo bolečino in bolelo me je vedno bolj. V prvem polčasu sem pomislil, da bi kar odšel z igrišča, mislil sem, da me bo selektor zamenjal. Nato pa sem med odmorom dobil injekcijo, s katero mi je zdravnik omrtvičil mezinec. V bistvu kar zadnjih treh prstov nisem čutil, zato nisem imel ravno pravega občutka z žogo (smeh), a sem zdržal do konca tekme. Pozneje se je izkazalo, da ni bil tako majhen zlom, mezinec je bil zlomljen cel počez. Nisem si mislil, da ti lahko takšna poškodba vzame en mesec. Podobno ima zdaj tudi Dalibor Stevanović."

Villarreal bo levi bočni branilec ohranil v lepem spominu. "Tri leta si bom najbolj zapomnil po tem, da sem imel zelo dobre soigralce, ki so tudi zelo dobri ljudje. Zaslužijo si uvrstitev v Ligo prvakov. Z vsemi v klubu sem imel zelo profesionalen odnos. Tudi ko nisem igral, so se do mene obnašali enako. V teh treh sezonah nisem imel sreče s poškodbami, praktično sem bil leto in pol poškodovan, zato sem imel veliko težav z borbo za mesto v prvem moštvu. Na koncu se je izšlo tako, kot se je. Ne glede na vse sem zadovoljen. Kot kaže, se to mora zgoditi, da si močnejši in greš naprej z novim elanom."

