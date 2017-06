Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Massimiliano Allegri ostaja na klopi stare dame. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Juventus in Allegri bosta še naprej rastla skupaj

Trikrat zapored najboljši v prvenstvu in pokalu

7. junij 2017 ob 16:33

Torino - MMC RTV SLO

Trener nogometašev Juventusa Massimiliano Allegri je štiri dni po porazu v finalu Lige prvakov podaljšal pogodbo s klubom do konca junija 2020.

"Od njegova prihoda julija 2014 klub vseskozi raste in je utrdil svoj položaj med najboljšimi moštvi v Evropi. V tem času je bil Juventus trikrat italijanski prvak, trikrat je osvojil italijanski pokal, enkrat superpokal, dvakrat pa je igral v finalu Lige prvakov," so med drugim zapisali na spletni strani stare dame.

"Juventus je v teh letih doživel precej novosti in majhnih revolucij na tehnični ravni. Allegri se jim je znal prilagoditi. Z drugimi besedami: Juve in Allegri sta rastla skupaj. Tako bo tudi v prihodnje," so še dodali.

Nogometaši iz Torina so v soboto v finalu v Cardiffu s 4:1 klonili pred Realom.

M. R.