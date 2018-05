Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Juventus je četrto leto zapored slavil na rimskem Olimpicu. Foto: Reuters Medhi Benatia je z dvema goloma potopil Milan. Foto: Reuters Massimiliano Allegri se je znašel na rokah svojih izbrancev. Foto: Reuters Dodaj v

Juventus v drugem polčasu razbil Milan za četrto zaporedno pokalno lovoriko

Dve veliki napaki vratarja Donnarumme

9. maj 2018 ob 21:00,

zadnji poseg: 9. maj 2018 ob 22:49

Rim - MMC RTV SLO

V finalu italijanskega pokala so nogometaši Juventusa na rimskem Olimpicu odpravili Milan kar s 4:0. Dve veliki napaki je naredil vratar Milančanov Gianluigi Donnarumma.

Stara dama, ki je osvojila rekordno 13. pokalno lovoriko, ima dva kroga pred koncem Serie A šest točk prednosti pred Napolijem in precej boljšo razliko v zadetkih. Sedmi zaporedni "scudetto" je tako rekoč že v vitrini. Milan je v prvenstvu šele na šestem mestu in tudi v prihodnji sezoni ne bo igral v Ligi prvakov. Zadnjo lovoriko je osvojil leta 2011.

Zelo izenačen prvi polčas

V prvem polčasu je bil Milan nevaren. Najlepšo priložnost je imel Patrick Cutrone v 8. minuti, ko se je izkazal Gianluigi Buffon. Tik pred odmorom je Medhi Benatia pokosil Hakana Calhanogluja ob stranski črti. Sodnik Antonio Damato presenetljivo ni dosodil prostega strela, ampak je zapisal konec prvega polčasa. S tem je zelo razjezil rdeče-črne.

Benatia potopil Milan

Na začetku nadaljevanja je stara dama pritisnila, priložnosti so se vrstile. V 56. minuti je z močnim strelom poskusil Paulo Dybala, izkazal pa se je Donnarumma. Kot je izvedel Miralem Pjanić, Benatia pa je z glavo sijajno preusmeril žogo v malo mrežico.

Po uri igre je Douglas Costa streljal z roba kazenskega prostora z levo nogo. Donnarumma je zelo slabo posredoval in žoga mu je ušla v mrežo. Igra Milana je popolnoma razpadla. V 64. minuti je po podaji iz kota z glavo streljal Mario Mandžukić, Donnarummi pa žoge presenetljivo ni uspelo zadržati, izbil jo je naravnost na nogo Benatie, ki je povišal na 3:0.

Za konec še avtogol Kaliniča

Četrt ure pred koncem je rezervist Nikola Kalinić z glavo zatresel lastno mrežo in postavil piko na i katastrofalnemu drugemu polčasu Milančanov.

Gattuso: Razočarali smo 35.000 navijačev

"Moji izbranci so v drugem polčasu prikazali sijajno predstavo. Zares smo si zaslužili zmago. Milan je igral zelo dobro v prvem polčasu," je pojasnil trener Juventusa Massimiliano Allegri.



Gennaro Gattuso je bil zelo razočaran: "Tak je nogomet. Juventus sploh ni bil nevaren do 56. minute. V zaključku tekme smo plačali vsako napako. 35.000 naših navijačev je prišlo v Rim in zelo smo jih razočarali."

Finale, Rim:

JUVENTUS - Milan 4:0 (0:0)

Benatia 56., 64., Douglas Costa 61., Kalinić 76./ag

Juventus: Buffon, Cuadrado, Barzagli, Benatia, Asamoah, Pjanić ( 87./Marchisio), Khedira, Matuidi, Dybala ( 83./Higuain), Douglas Costa ( 73./Bernardeschi), Mandžukić.

Milan: G. Donnarumma, Calabria , Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Locatelli ( 80./Montolivo), Suso ( 68./Borini), Bonaventura, Calhanoglu, Cutrone ( 62./Kalinić).

Sodnik: Antonio Damato

A. G.