Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Kamerunci se veselijo velike zmage. Foto: Reuters Michael Ngadeu-Ngadjui je načel mrežo Gane. Foto: Reuters Sorodne novice Egipčani prvi finalisti Pokala narodov Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kamerun po devetih letih znova v finalu afriškega prvenstva

Finale bo v nedeljo ob 20.00

2. februar 2017 ob 22:13

Franceville - MMC RTV SLO

V finalu afriškega prvenstva v Gabonu bosta v nedeljo igrali reprezentanci Kameruna in Egipta. Kamerunci so v drugem polfinalu premagali Gano z 2:0.

V prvem polčasu je potekala taktična bitka in tudi na začetku nadaljevanja sta mreži mirovali. V 70. minuti je Benjamin Moukandjo iz prostega strela z desne strani podal v kazenski prostor Gane, kjer je branilec Michael Ngadeu Ngadjui poslal žogo pod prečko z desno nogo.

Minimalno vodstvo na tekmi v Francevillu so Kamerunci uspešno branili in zadržali pomembno prednost do zaključka. Ganci, ki so tekmo začeli brez poškodovanega kapetana Asamoaha Gyana, so poskušali vse, da bi izenačili, toda dokončno je njihovo usodo v sodnikovem dodatku po protinapadu zapečatil Christian Bassogog po podaji Vincenta Aboubakarja.

Za štirikratne afriške prvake iz Kameruna bo nedeljski finale prvi odločilni boj na tem tekmovanju po letu 2008, tudi takrat pa je bil njihov tekmec Egipt, ki je pozneje slavil.

Egipt je zadnjič v finalu afriškega prvenstva zaigral leta 2010, ko je tretjič zaporedoma osvojil prvo mesto, skupaj je slavil že osemkrat.

Finale tekmovanja v Gabonu bo v Librevillu v nedeljo ob 20.00, mali finale med poražencema polfinalnih obračunov pa v Port Gentilu v soboto.

Polfinale:

KAMERUN - Gana 2:0 (0:0)

Ngadeu-Ngadjui 72., Bassogog 93.

Kamerun: Ondoa, Fai, Teikeu, Ngadeu Ngadjui, Oyongo, Siani, Moukandjo, Djoum (77./Mandjeck), Bassogog, Tambe (74./Aboubakar), Zoua.

Gana: Razak, Afful, Boye, Amartey, Acheampong, Atsu, Acquah (76./Gyan), Wakaso, Thomas (86./Badu), J. Ayew, A. Ayew.

Sodnik: Bakary Gassama (Gambija)



Burkina Faso - EGIPT * 4:5 (1:1, 0:0)

Bance 73.; Salah 66.





Četrtfinale:

BURKINA FASO - Tunizija 2:0 (0:0)

Bance 81., Nakoulma 85.

Senegal - KAMERUN * 4:5 (0:0)

* - po streljanju 11-m



DR Kongo - GANA 1:2 (0:0)

M'Poku 68.; J. Ayew 63., A. Ayew 78./11-m



EGIPT - Maroko 1:0 (0:0)

Kahraba 88.



Tekma za 3. mesto bo v soboto, finale pa v nedeljo v Librevillu.

A. G.