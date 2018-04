Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Odlični napadalec Mark Uth in soigralci imajo še vedno možnosti za preboj v Ligo prvakov. Foto: Reuters Robert Lewandowski ima ogromno prednost na vrhu lestvice strelcev. Poljak je dosegel 28 golov, na drugem mestu je zdaj Mark Uth s 14 goli. Foto: Reuters Sebsatian Rudy in Thomas Müller sta blestela v Hannovru. Foto: Reuters Lewis Holtby je dosegel izjemno pomemben zadetek v boju za obstanek. Foto: Reuters Dodaj v

Kampl na klopi - Leipzig vse bolj oddaljen od Lige prvakov

Bayern tudi s številnimi rezervisti razbil Hannover

21. april 2018 ob 19:15

Leipzig - MMC RTV SLO

Tri kroge pred koncem Bundeslige vse kaže, da nogometaši Leipziga v naslednji sezoni ne bodo igrali v Ligi prvakov. Kevin Kampl je s klopi opazoval grenak poraz proti Hoffenheimu z 2:5.

Izbranci Ralpha Hassenhüttla imajo 47 točk in so trenutno na šestem mestu. Morali se bodo zelo potruditi za nastop v Evropski ligi, saj Eintracht iz Frankfurta in Borussia iz Mönchengladbacha ne zaostjata veliko.

V prvem polčasu je blestel napadalec Hoffenheima Mark Uth, ki bo naslednjo sezono igral za Schalke. Po četrt ure igre je dosegel vodilni zadetek, nato je odvzel žogo kapetanu rdečih bikov Willyju Orbanu in zaposlil Serga Gnabryja, ki je povišal na 0:2. Uth je tik pred odmorom pred vrati našel še Pavla Kaderabeka, ki je bil natančen z bližine.

Na začetku drugega polčasa so gostitelji ostali le z deseterico. Emil Forsberg je s komolcem udaril Floriana Grillitscha. Hoffenheim je zanesljivo zadržal prednost do konca tekme in še vedno upa na preboj na četrto mesto.

Bayern s številnimi rezervisti do nove gladke zmage

Jupp Heynckes je štiri dni pred prvo tekmo polfinala Lige prvakov proiti madridskemu Realu spočil številne nosilce igre. Mats Hummels, Joshua Kimmich in Franck Ribery so vso tekmo v Hannovru sedeli na klopi, v drugem polčasu pa so vstopili Thomas Müller, Robert Lewandowski in Javi Martinez.

V prvem polčasu so biliu Bavarci neučinkoviti, predvsem Sandro Wagner se ni izkazal pred vrati. V drugem polčasu so nemški prvaki dvignili ritem in povedli v 57. minuti, ko je Juan Bernat ušel po levi strani, podal je v kazenski prostor, kjer je Müller z desetih metrov z levo nogo zatresel mrežo. Lewandowski je vstopil v 67. minuti, šest minut zatem pa je bil natančen z glavo po podaji Sebastiana Rudyja iz kota. To je bil že 28. zadetek v letošnji sezoni za najboljšega strelca Bundeslige. Tik pred koncem je končni izid s prvim golom v sezoni postavil Rudy.

Holtby podaljšal upanje za Hamburg

Hamburger SV še vedno upa na obstanek. "Dinozavri Bundeslige" so premagali Freibrug z 1:0. Odločilni zadetek je v 54. minuti z levo nogo dosegel Lewis Holtby.

31. krog:

BORUSSIA (M) - WOLFSBURG 3:0 (3:0)

Stindl 8., Raffael 35., Kramer 44.

EINTRACHT - HERTHA 0.3 (0:0)

Selke 57./11-m, Leckie 77., Esswein 91.

RK: Hasebe 79./Eintracht



HAMBURGER SV - FREIBURG 1:0 (0:0)

Holtby 54.

RK: Söyüncü 71./Freiburg



STUTTGART - WERDER 2:0 (1:0)

Gentner 13., Özcan 91.

RB LEIPZIG - HOFFENHEIM 2:5 (0:3)

Baumann 59./ag, Upamecano 88.; Uth 14., 59., Gnabry 35., Kaderabek 45., Rupp 64.

RK: Forsberg 47./Leipzig

Kampl (RB Leipzig) je sedel na klopi.

HANNOVER - BAYERN 0:3 (0:0)

Müller 57., Lewandowski 73., Rudy 89.

Hannover: Tschauner, Hübers, Sane, Elez, Sorg, Albornoz, Bakalorz (69./Fossum), Schwegler (81./Maier), Bebou, Harnik (64./Sarenren Bazee), Füllkrug.

Bayern: Ulreich, Rafinha, Mai, Boateng, Juan Bernat. Süle. Rudy, James Rodriguez (72./Javi Martinez), Robben (46./Müller), Thiago, Wagner (67./Lewandowski).

Sodnik: Martin Petersen





BORUSSIA (D) - BAYER LEVERKUSEN 4:0 (1:0)

Sancho 13., Reus 55., 79., Philipp 63.

Reus (Borussia Dortmund) je v 37. minuti zapravil 11-m.

Borussia (D): Bürki, Piszczek, Sokratis, Toprak, Akanji, Weigl, Götze, Reus (86./Gomez), Pulisic (72./Dahoud), Sancho, Philipp (81./Toljan).

Bayer Leverkusen: Özcan, Henrichs, Tah (43./Jedvaj), S. Bender, Retsos, Kohr, Aranguiz, Bailey (46./Havertz), Volland, Brandt, Alario (69./Bellarabi).

Sodnik: Markus Schmidt



Nedelja ob 15.30:

AUGSBURG - MAINZ



Ob 18.00:

KÖLN - SCHALKE

Lestvica: BAYERN 31 25 3 3 84:22 78 SCHALKE 30 16 7 7 47:33 55 BORUSSIA (D) 31 15 9 7 61:41 54 BAYER LEVERKUSEN 31 14 9 8 55:41 51 HOFFENHEIM 31 13 10 8 60:44 49 LEIPZIG 31 13 8 10 47:47 47 EINTRACHT 31 13 7 11 41:40 46 BORUSSIA (M) 31 12 7 12 42:48 43 HERTHA 31 10 12 9 38:35 42 STUTTGART 31 12 6 13 29:35 42 AUGSBURG 30 9 10 11 38:40 37 WERDER 31 9 10 12 34:38 37 HANNOVER 31 9 9 13 38:47 36 WOLFSBURG 31 5 15 11 30:40 30 MAINZ 30 7 9 14 32:47 30 FREIBURG 31 6 12 13 26:51 30 HAMBURGER SV 31 6 7 18 24:48 25 KÖLN 30 5 6 19 29:58 21

A. G.