Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Kevin Kampl je prišel v Bayer po neuspešni avanturi v dortmundski Borussii. Pred tem je uspešno igral za Red Bull Salzburg. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kampl: "Odhajam iz Leverkusna, to je dejstvo."

Pravi, da ima številne ponudbe

26. junij 2017 ob 13:39

Leverkusen - MMC RTV SLO

Vezist Bayerja in slovenski reprezentant Kevin Kampl je za nemški Kicker potrdil, da bo že to poletje zapustil Leverkusen. Kje bo nadaljeval kariero, še ni znano. Omenjata se Kitajska in Italija.

"Odhajam iz Leverkusna, to je dejstvo," je za Kicker povedal Kampl, ki je za Bayer igral od avgusta 2015. Pogodbo ima do leta 2020, tako da si v Leverkusnu obetajo lepo odškodnino.

Ena izmed možnosti sta Kitajska in vnovično snidenje z nekdanjim trenerjem Rogerjem Schmidtom, ki je po odstavitvi v Bayerju prevzel pekinški Sinobo Guoan. "Kitajska je zelo daleč. Če bi odšel tja, bi šel samo zaradi Rogerja," je povedal Kampl.

Zanj naj bi se zanimal tudi italijanski velikan Milan. "Kam bom odšel, je povsem odprto. Imam številne ponudbe," je še povedal 26-letni Kampl.

R. K.