Kampl proti nekdanjim soigralcem brez moči, Iličić še naprej počiva

Cesar med tednom odigral jubilejno 200. tekmo v Serie A

10. april 2018 ob 09:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kevin Kampl je z Leipzigom na dobri poti, da si v četrtek v Marseillu zagotovi vstopnico za polfinale Evropske lige, v Bundesligi pa je v boju za Ligo prvakov sinoči doživel visok poraz proti "svojemu" Bayerju (1:4).

Leipzig je pred 35.617 gledalci izgubil prvič po 25. februarju in tako končal niz sedmih tekem brez poraza na domačem in mednarodnem prizorišču. Proti gostom iz Leverkusna je v 17. minuti sicer povedel, zadel je Avstrijec Marcel Sabitzer, a je Bayer tik pred koncem prvega polčasa po Leipzigovem izvajanju kota in protinapadu izenačil. Po mnenju trenerja gostiteljev Ralpha Hasenhüttla je bil to prelomni trenutek na srečanju.

Na začetku drugega dela sta za vodstvo farmacevtov z 1:3 hitro poskrbela Julian Brandt in rezervist Panagiotis Retsos, zadela sta v 51. in 56. minuti. Piko na i je po izgubljeni žogi pred kazenskim prostorom postavil Kevin Volland dobrih 20 minut pred koncem tekme.

Želja ponoviti dosežek Villarreala

Leipzig je po 29 krogih nemškega prvenstva na šestem mestu, Bayer, ki se je povzpel na četrto, je zbral dve točki več. Kampl in soigralci imajo do konca sezone naslednji razpored: Werder (v gosteh), Hoffenheim (doma), Mainz (v gosteh), Wolfsburg (doma), Hertha (v gosteh).

Še prej bodo v Marseillu poskušali ponoviti dosežek Villarreala iz sezone 2003/04, ki se je že v svoji debitantski sezoni v Evropi prebil v polfinale Pokala Uefa. Na prvi tekmi v četrtek so z zadetkom Tima Wernerja iz protinapada v sodnikovem podaljšku prvega polčasa zmagali z 1:0. "Naš cilj je bil, da si pripravimo dobro izhodišče. To nam je uspelo," je povedal Kampl, ki je igral od 70. minute. Proti Bayerju, v katerem je bil vzgojen in je preživel prejšnji dve sezoni, je bil na zelenici vso tekmo.

Iličić vprašljiv tudi za tekmo proti Interju

Izmed predstav preostalih slovenskih reprezentantov pretekli konec tedna velja izpostaviti zadetka Benjamina Verbiča in Nejca Skubica (glej tabelo spodaj!) ter sijajno predstavo Jana Oblaka na mestnem derbiju proti Realu (med drugim se je v 91. minuti izkazal po prostem strelu Sergia Ramosa in ohranil remi 1:1).

Josip Iličić, ki je pred dvema tednoma na tekmi proti Belorusiji dobil udarec v levo koleno, je po reprezentančnem premoru izpustil vse tri tekme Atalante. Po poročanju italijanskih medijev bo težko konkuriral za mesto v ekipi tudi na sobotnem dvoboju proti Interju. Po zelo dobrih igrah v tej sezoni sta se zanj sicer ogrela Roma in Sevilla (trener Vincenzo Montella ga je pri Fiorentini vodil med letoma 2013 in 2015).

Chievo v končnici dvakrat ob dragocene točke

Valterja Birse zaradi poškodbe ni bilo v postavi Chieva na gostovanju pri Napoliju, kjer so Verončani še drugič v petih dneh dragocene točke izgubili v končnici tekme. V sredo so proti Sassuolu izenačujoči zadetek za 1:1 prejeli z dvema igralcema več v 94. minuti, v Neaplju pa so jih gostitelji z 2:1 porazili z goloma v 89. in 92. minuti. Crotone in Hellas Verona, ki sta trenutno še na mestih, ki vodita v drugo ligo, po nedeljskih zmagah za Chievom zaostajata le še dve oziroma štiri točke.

Birsa se je na prejšnjih treh tekmah moral sprijazniti z vlogo rezervista, česar ni navajen. Predtem je namreč kar 26-krat zapored začel srečanje v prvi postavi.

Zdaj že nekdanji reprezentant Boštjan Cesar je med tednom odigral jubilejno 200. tekmo v Serie A, ko je priložnost za igro dobil prvič po dveh mesecih. Na zelenico je vstopil v 75. minuti in vpisal šele deveti nastop v tej sezoni. V lanski je igral na 17 tekmah, v prejšnjih pa precej več.



Naslednji tekmec Črna gora

Slovenija bo po neuspešnem marčevskem debiju selektorja Tomaža Kavčiča 2. junija gostovala v Podgorici. Črna gora je nazadnje dvakrat remizirala. Najprej z 0:0 na Cipru, nato še z 2:2 doma proti Turčiji, ko se je pred 6.000 gledalci vrnila po zaostanku z 0:2. 28. maja bo igrala še v Zenici proti BiH-u.

V kvalifikacijah za SP 2018 je v skupini zaostala za Poljsko in Dansko, prehitela pa Romunijo, Armenijo in Kazahstan. V boju za drugo mesto in dodatne kvalifikacije je bila do predzadnjega kroga, ko je doma izgubila proti Danski (0:1). Stevan Jovetić (Monaco) je v kvalifikacijah dosegel sedem zadetkov, Fatos Bećiraj (Mechelen) štiri.



Matej Rijavec