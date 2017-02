Kampl se veseli vrhunca sezone, Oblak morda že v vratih Atletica

20. februar 2017 ob 20:45

Leverkusen - MMC RTV SLO

Jan Oblak je že dobil zeleno luč zdravnikov in morda bo že v torek zvečer stal v vratih Atletica, ki na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov gostuje v Leverkusnu.

Slovenski reprezentančni vratar se je poškodoval sredi decembra, okrevanje po operaciji ramena pa poteka zelo hitro in na izjemno pomembni tekmi na BayAreni bo zagotovo v kadru colchonersov. Miguel Angel Moya je zadnja dva meseca dobro branil, a verjetno bo kmalu znova v vlogi rezervnega čuvaja mreže.

Pet zgrešenih enajstmetrovk pred dvema letoma

Pred dvema letoma sta se ekipi prav tako srečali v osmini finala najmočnejšega klubskega tekmovanja na svetu. Na prvi tekmi so farmacevti zmagali z 1:0, v Madridu pa je edini zadetek dosegel Mario Suarez. Odločale so enajstmetrovke, kjer so bili strelci zares nervozni. Pri Atleticu sta zgrešila Raul Garcia in Koke, pri Bayerju pa so bili nenatančni Hakan Calhanoglu, Ömer Toprak in Stefan Kiessling.

Kampl: Vsi igramo nogomet prav zaradi teh tekem

"Čaka nas eden izmed vrhuncev sezone. Veselim se tega izziva. Vsi igramo nogomet prav zaradi teh tekem. Zelo sem bil vesel že zadetka proti Tottenhamu, to je bil res pomemben gol v skupinskem delu Lige prvakov. Res smo morali trdo delati na igrišču, da smo se prebili med 16 najboljših v Evropi," je na novinarski konferenci poudaril Kevin Kampl.

"Zadnji dve zmagi v Bundesligi sta nam dali nov zagon, na zadnjem treningu sem videl same zadovoljne igralce. Mislim, da imamo zelo veliko samozavesti in tudi poznamo, kako so videti tekme v osmini finala Lige prvakov," je pojasnil trener Roger Schmidt, ki verjetno ne bo mogel računati na Larsa Benderja, ki ima težave z mišico, v petek je bil v Augsburgu zamenjan že v prvem polčasu.

Atletico ima precej izkušenejšo ekipo

"Pred dvema letoma smo videli, da se lahko kosamo tudi z Atleticom. Od takrat se filozofija obeh klubov ni veliko spremenila, trenerja sta ista. Čakata nas dve napeti tekmi, odločala bo vsaka malenkost. Igralci Atletica imajo precej več izkušenj s težkih tekem v evropskih tekmovanjih. Mi moramo staviti na naš slog igre, imamo mlajše igralce," je še dodal Schmidt, ki je v jesenskem delu prejel številne kritike, saj je Bayer razočaral, trenutno pa je na osmem mestu, a ima priključek do mest, ki vodijo v Ligo prvakov v naslednji sezoni.

15. maja 2002 je Bayer izgubil finalni obračun v Glasgowu proti madridskemu Realu, ko je Zinedine Zidane odločil z izjemnim zadetkom (2:1). Vse od takrat se farmacevti niti enkrat niso prebili med najboljših osem ekip v Evropi.

Simeone opozarja na razigranega "Chicarita"

Največji adut Schmidta je vsekakor sijajni napadalec Javier Hernandez, ki je spomladi neustavljiv. Dvakrat je zadel proti Eintrachtu iz Frankfurta (3:0), v petek pa je dvakrat zatresel še mrežo Augsburga (1:3).

Atletico je v španskem prvenstvu na četrtem mestu, za vodilnim mestnim tekmecem Realom zaostaja sedem točk. Kraljevi klub ima še dve tekmi manj.



"Bayer ima odlično ekipo. Najnevarnejši so na obeh krilih, Karim Bellarabi in Kai Havertz nam lahko povzročata velike težave. Javier Hernandez - "Chicarito" zadnje tedne trese mreže. Na takih tekmah odloča energija, od prve minute moramo imeti najvišjo stopnjo intenzivnosti," je povedal trener Atletica Diego Simeone.

Na stadion Etihad prihaja Monaco, ki vodi v francoskem prvenstvu. Izbranci Leinarda Jardima so na 26 tekmah dosegli kar 76 zadetkov. Paris SG, ki je prejšnji teden razbil Barcelono s 4:0, jih je zabil le 50.

"Monaco je naredil velik vtis name. Njihovi branilci se vključujejo v napad, odlično se znajdejo v kazenskem prostoru. Monaco ima kompletno ekipo. Dosegajo največ zadetkov v Evropi in ne potrebujejo veliko priložnosti, saj so neverjetno učinkoviti. To je zelo zahteven žreb za nas," je dejal Pep Guardiola.

"V zadnjih treh sezonah smo zamenjali veliko igralcev, vseeno pa smo znova v osmini finala. Tudi z novo ekipo lahko igramo na najvišji ravni. Mislim, da sta ostala le dva ali trije igralci iz moštva, ki je pred dvema letoma izločilo Arsenal. Pričakujem tehnično dovršen nogomet, vsekakor pa ima City bolj kakovostne posameznike. Ne moremo se primerjati z njihovim proračunom," je razlagal Jardim.

Osmina finala, prve tekme, torek ob 20.45:

BAYER LEVERKUSEN - ATLETICO MADRID

Verjetni postavi:

Bayer Leverkusen: Leno, Henrichs, Toprak, Dragović, Wendell, L. Bender, Kampl, Bellarabi, Brandt, Havertz, Hernandez.



Atletico Madrid: Moya, Vrsaljko, Savić, Gimenez, Filipe Luis, Gabi, Koke, Saul Niguez, Ferreira-Carrasco, Griezmann, Gameiro.

Sodnik: William Collum (Škotska)

MANCHESTER CITY - MONACO

Verjetni postavi:

Manchester City: Caballero, Fernandinho, Otamendi, Stones, Kolarov, Silva, Y. Toure, De Bruyne, Sterling, Agüero, Sane.

Monaco: Subašić; Sidibe, Glik, Raggi, Mendy, Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar, Germain, Falcao.

Sodnik: Antonio Mateu Lahoz (Španija)



Povratni tekmi bosta 15. marca ob 20.45.



Sreda ob 20.45:

PORTO - JUVENTUS



SEVILLA - LEICESTER



Povratni tekmi bosta 14. marca ob 20.45.

Odigrano prejšnji teden:

BENFICA - BORUSSIA DORTMUND 1:0 (0:0)

Mitroglou 48.

Ederson (Benfica) je v 58. minuti ubranil 11-metrovko Aubameyangu.



PARIS SG - BARCELONA 4:0 (2:0)

Di Maria 18., 55., Draxler 40., Cavani 72.



Povratni tekmi bosta 8. marca ob 20.45.



REAL MADRID - NAPOLI 3:1 (1:1)

Benzema 18., Kroos 49., Casemiro 54.; Insigne 8.



BAYERN - ARSENAL 5:1 (1:1)

Robben 11., Lewandowski 53., Thiago 56., 63., Müller 88.; Sanchez 30.



Povratni tekmi bosta 7. marca ob 20.45.



A. G., M. R.