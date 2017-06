Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Športni direktor Rudi Völler se je zelo zavzel za Heika Herrlicha. Med kandidati je bil tudi nekdanji trener Borussie iz Dortmunda Thomas Tuchel. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kampla bo v naslednji sezoni vodil Herrlich

Sagnol novi pomočnik Ancelottija

9. junij 2017 ob 15:37

Leverkusen - MMC RTV SLO

Nekdanji odlični napadalec Heiko Herrlich je novi trener Bayerja iz Leverkusna. Kevin Kampl in soigralci so v letošnji sezoni končali šele na 12. mestu.

45-letni Herrlich je na klopi zamenjal Tayfuna Korkuta, ki je farmacevte zapustil takoj po koncu sezone. Med letoma 1989 in 1993 je igral tudi v dresu Bayerja, največ uspeha pa je imel z Borussio Dortmund, s katero je bil dvakrat nemški državni prvak (1995 in 1996), leta 1997 pa se je veselil tudi zmage v Ligi prvakov.

Herrlich je zelo uspešno vodil Jahn Regensburg v tretji nemški ligi, v dodatnih kvalifikacijah je izločil 1860 München (1:1 in 2:0) in ga popeljal med nemške drugoligaše.

"Bayer je med nemško elito že dve desetletji. V Evropi je postal zelo ugleden, številni klubi se želijo zgledovati po sistemu dela v Leverkusnu," je dejal Herrlich, ki je moral leta 2000 prekiniti kariero zaradi raka na možganih, ki pa ga je premagal s kemoterapijo. Uspešno se je vrnil na zelenice v dresu črno-rumenih, vendar pa mu ni uspelo več ujeti izjemne forme, ki jo je imel pred boleznijo.

"Gre za ambicioznega trenerja, ki se je že dokazal s svojim delom. Zagovarja atraktiven in agresiven način igre, kar je tudi v skladu z našimi pričakovanji," je pojasnil športni direktor Rudi Völler.

Sagnol novi pomočnik Ancelottija

Nekdanji branilec Bayerna Willy Sagnol se vrača na Bavarsko. Francoz bo novi pomočnik trenerja Carla Ancelottija, podpisal je dveletno pogodbo. 40-letni Sagnol je nosil bavarski dres od leta 2000 do 2009, s klubom pa je poleg petih naslovov v Bundesligi in štirih nemških pokalov leta 2001 zmagal tudi v Ligi prvakov. V vlogi glavnega trenerja je vodil Bordeaux in francosko reprezentanco do 21 let.

A. G.