Kane zagotovil Tottenhamu Ligo prvakov

Huddersfield na Stamford Bridgeu do obstanka

9. maj 2018 ob 23:06

London - MMC RTV SLO

Nogometaši Tottenhama so na preloženi tekmi Premier lige ugnali Newcastle z 1:0 in si zagovovili nastop v Ligi prvakov tudi v naslednji sezoni. Med angleško elito ostaja Huddersfield Town.

Tottenham ni blestel pred 54.923 gledalci na Wembleyju. Odločitev je padla v 50. minuti, ko je Heung-Min Son zaposlil Kana v kazenskem prostoru. Sijajni napadalec je s 15 metrov poslal žogo pod prečko. Slovaški vratar Martin Dubravka je bil nemočen.

"Že pred tekmo sem vedel, da ne bo veliko lepe igre, saj je bil vložek ogromen za nas. To je zares izjemen dosežek. Znova bomo igrali v Ligi prvakov. Zavedati se moramo, da bomo vseh 38 tekem odigrali v gosteh. Naslednjo sezono bomo igrali na našem novem stadionu in to bodo prav posebni evropski večeri," je bil navdušen trener Mauricio Pochettino.

Chelsea le remiziral

Chelsea je le remiziral s Huddersfieldom na Stamford Bridgeu (1:1). Modri so pred zadnjim krogom na petem mestu, zaostajajo dve točki za Liverpoolom. Redsi bodo v nedeljo gostili Brighton in že točka jim zadostuje za potrditev četrtega mesta, ki zagotavlja Ligo prvakov tudi v naslednji sezoni.

Depoitre unovčil eno redkih priložnosti

V 50. minuti so gostje izvedli lep protinapad, Aaron Mooy je z dolgo podajo našel Laurenta Depoitreja. Vratar Chelseaja Willy Caballero je stekel proti Belgijcu, ki pa je uspel spraviti žogo mimo, nato pa je zatresel mrežo.

Chelsea je izenačil na zelo nenavaden način. Cesar Azpilicueta je z desne strani poslal prdeložek pred vrata, Mathias Jörgensen je skušal izbiti žogo, a je zadel Marcosa Alonsa v obraz in odbila se je v mrežo. V zadnjih minutah je Chelsea pritisnil, saj je nujno potreboval tri točke. Antonio Rüdiger in Andreas Christensen nista bila natančna in veliko veselje gostov se je začelo. Gostitelji so imeli ogromno premoč (streli 22:3, koti 9:0, posest 78:22 %).

Swansea pred izpadom

Huddersfield Town si je s točko zagotovil obstanek v Premier ligi, trenerja Davida Wagnerja so njegovi izbranci metali v zrak. V Championship se zagotovo selita West Bromwich in Stoke City, zelo verjetno pa tudi Swansea, ki je v torek zvečer izgubil proti Southamptonu z 0:1. Izjemno pomemben zadetek v boju za obstanek je dosegel Manolo Gabbiadini v 72. minuti v gneči pred vrati. Italijan je v igro vstopil štiri minute pred tem.

Preložene tekme:

SWANSEA - SOUTHAMPTON 0:1 (0:0)

Gabbiadini 72.



LEICESTER - ARSENAL 3:1 (1:0)

Iheanacho 14., Vardy 76./11-m, Mahrez 90.; Aubameyang 53.

RK: Mavropanos 15./Arsenal

CHELSEA - HUDDERSFIELD 1:1 (0:0)

Alonso 62.; Depoitre 50.

Chelsea: Caballero, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Zappacosta (54./Giroud), Fabregas, Kante, Alonso, Willian, Morata, Pedro (59./Hazard).

Huddersfield: Lössl, Smith (85./Malone), Jörgensen, Schindler, Kongolo, Löwe (63./Hadergjonaj), Mooy, Hogg, Billing, van la Parra (53./Pritchard), Depoitre.

Sodnik: Lee Mason



TOTTENHAM - NEWCASTLE 1:0 (0:0)

Kane 50.

Tottenham: Lloris, Trippier (84./Alderweireld), Sanchez, Vertonghen, Davies, Wanyama (88./Rose), Sissoko, Eriksen, Alli, Son (77./Lamela), Kane.

Newcastle: Dubravka, Yedlin, Lascelles, Lejeune, Dummett, Diame, Shelvey, Ritchie, Ayoze Perez, Kenedy (71./Murphy), Gayle (77./Joselu).

Sodnik: Neil Swarbrick



MANCHESTER CITY - BRIGHTON 3:1 (2:1)

Danilo 16., Bernardo Silva 35., Fernandinho 72.; Ulloa 20.

Četrtek ob 20.45:

WEST HAM - MANCHESTER UNITED

Lestvica: MANCHESTER CITY 37 31 4 2 105:27 97 MANCHESTER UTD. 36 24 5 7 67:28 77 TOTTENHAM 37 22 8 7 69:32 74 LIVERPOOL 37 20 12 5 80:38 72 CHELSEA 37 21 7 9 62:35 70 ARSENAL 37 18 6 13 73:51 60 BURNLEY 37 14 12 11 35:37 54 EVERTON 37 13 10 14 43:55 49 LEICESTER 37 12 11 14 52:55 47 NEWCASTLE 37 11 8 18 36:47 41 CRYSTAL PALACE 37 10 11 16 43:55 41 BOURNEMOUTH 37 10 11 16 43:60 41 WATFORD 37 11 8 18 44:63 41 BRIGHTON 37 9 13 15 34:50 40 WEST HAM 36 9 11 16 45:67 38 HUDDERSFIELD 37 9 10 18 28:57 37 SOUTHAMPTON 37 7 15 15 37:55 36 SWANSEA 37 8 9 20 27:54 33 WEST BROMWICH 37 6 13 18 31:54 31 STOKE CITY 37 6 12 19 33:67 30

A. G.