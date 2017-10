Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Cristiano Ronaldo je drugič zapored postal najboljši nogometaš leta po izboru Fife. Foto: EPA Dodaj v

Katanec in Cesar soglasno: najboljši je Cristiano Ronaldo

Za Löwa Kroos in Neuer boljša od C. Ronalda in Messija

24. oktober 2017 ob 13:20

London - MMC RTV SLO

Cristiano Ronaldo je v ponedeljek drugič zapored postal najboljši nogometaš leta po izboru Fife. Zanj sta glasovala tudi nekdanji selektor slovenske nogometne reprezentance Srečko Katanec in kapetan Boštjan Cesar.

Najboljše nogometaše v tem letu so standardno izbirali po en novinar iz vsake države, kapetan in selektor vsake reprezentance ter navijači. Katanec je največ točk (5) namenil C. Ronaldu, tri je podaril Lionelu Messiju, eno Neymarju. Kapetan Cesar je prav tako 5pet točk podaril C. Ronaldu, tri je namenil Gianluigiju Buffonu, eno Neymarju. Novinar Denis Sabadin je glasoval podobno kot Cesar, le da je eno točko namesto Neymarju podaril Luki Modriću.

32-letni Ronaldo je letos z madridskim Realom osvojil špansko prvenstvo in Ligo prvakov, v kateri je dosegel 12 zadetkov. Portugalec je s kraljevim klubom Ligo prvakov osvojil tretjič v zadnjih štirih letih. Prejel je 43,16 odstotka glasov, Messi je zasedel drugo mesto (19,25 %), tretji pa je bil Neymar (6,97 %).

Hrvaški selektor Ante Čačić je glasoval za C. Ronalda, Modrića in Messija, hrvaški kapetan Modrić pa za C. Ronalda, Messija in Tonija Kroosa. Kroos je glasove prejel tudi od nemškega selektorja Joachima Löwa (5 točk), tri točke je namenil Manuelu Neuerju, eno Neymarju.

M. L.