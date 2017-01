Katanec: Iz takšne akcije se da veliko povleči

Tekmi prihodnja torek in petek

3. januar 2017 ob 19:53

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO/STA

Na Brdu se je zbrala nogometna B-reprezentanca, sestavljena iz igralcev slovenskih klubov, ki bo v sredo zvečer potovala v Abu Dabi, kjer bo 10. in 13. 1. igrala tekmi proti Savdski Arabiji in Finski.

Selektor Srečko Katanec je pojasnil, zakaj so se sploh odločili za takšno akcijo. "Zato, ker se je ponudila možnost, da organiziramo tako miniturnejo, da damo fantom priložnost, ki je običajno ne bi dobili. Tu se lahko pokažejo. Nikjer ne piše, da kdo, ki je danes tu, ne bo z nami tudi marca. V nogometu se marsikaj dogaja, so poškodbe, bolezni, kartoni ... Če se bodo fantje pokazali v najboljši luči, potem bodo prišli tudi na naslednje akcije," je dejal Katanec, ki bo pred prvo tekmo v Združenih arabskih emiratih z ekipo opravil od štiri do pet treningov.

"Na akcijah, ki bodo prišle zatem, bodo verjetno le dva, trije treningi, zato morajo igralci zdaj pokazati svojo inteligenco, koliko so se pripravljeni prilagajati," pravi Katanec, ki se s tekmecema ne obremenjuje. "Mi bomo imeli svoj načrt, kako igrati. Kakšni bosta Savdska Arabija in Finska, me niti ne zanima."

Prav tako si za to turnejo ni zadal rezultatskih ciljev. "Veste, kaj mislim o tem. To so prijateljske tekme, ki niso podobne pravim tekmam. Menjamo po šest igralcev, česar se na pravih tekmah ne počne. Vidim pa lahko veliko. Na treningih vidim, kako se fantje razumejo, kdo je prilagodljiv, kakšni so karakterno ... Da se veliko povleči iz tega," dodaja Katanec, ki ne bo imel na voljo igralcev Maribora. Katanec je poudaril, da povsem spoštuje odločitev vijoličastih, ki so se zaradi bojazni pred morebitnimi poškodbami odpovedali udeležbi.

Slovenija se je s Savdsko Arabijo na uradnih tekmah pomerila enkrat, leta 2000 jo je na prijateljskem obračunu za Bežigradom premagala z 2:0. Proti Finski so Slovenci igrali dvakrat, enkrat (1999) so se razšli z 1:1, enkrat (2013) pa so zmagali Finci z 2:0.

Na seznamu za tokratno akcijo so Matic Kotnik (Celje), Grega Sorčan (Gorica), Rok Vodišek (Olimpija), Jure Balkovec (Domžale), Matija Boben (Gorica), Miha Blažič (Domžale), Antonio Delamea Mlinar (Olimpija), Gaber Dobrovoljc (Domžale), Denis Klinar (Olimpija), Gregor Sikošek (Koper), Matija Širok (Domžale), Sandi Arčon (Gorica), Martin Kramarič (Krško), Rok Kronaveter (Olimpija), Žan Majer (Domžale), Jure Matjašič (Domžale), Amedej Vetrih (Domžale), Miha Zajc (Olimpija), Elvis Bratanović (Domžale), Mitja Lotrič (Rudar), Matej Podlogar (Celje), Matej Pučko (Koper) in Slobodan Vuk (Domžale).

M. R.