Katanec: Mediji nimate pravice odstavljati nikogar

Novinarska konferenca Srečka Katanca

8. oktober 2017 ob 20:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ob 20.20 se je začela novinarska konferenca slovenskega nogometnega selektorja Srečka Katanca, ki je v Stožicah proti Škotski (2:2) zadnjič vodil člansko reprezentanco.

Strelec obeh zadetkov proti Škotski Roman Bezjak je po tekmi dejal, da so želeli fantje zmagati za selektorja. To jim ni uspelo, so pa na igrišču pustili dober vtis, kljub temu, da so znova v izdihljajih obračuna prejeli zadetek, ki jim je preprečil večje število točk.

Slovenija je kvalifikacije za svetovno prvenstvo sklenila na 4. mestu, na mundial se je neposredno uvrstila Anglija, ki na desetih tekmah ni niti enkrat okusila grenkobe poraza, v dodatne kvalifikacije pa so se urstili Slovaki. Škoti so končali na tretjem mestu.

Mitja Lisjak